Состоялась жеребьевка матча сборной Украины против сборной Венгрии в Кубке Дэвиса

В Будапеште в субботу, 14 сентября, стартует командное противостояние в рамках первой группы Евро-Африканской зоны. Сборная Украины сыграет против сборной Венгрии.

Сборная Украины на этом этапе соревнований будет представлена четырьмя теннисистами: Сергеем Стаховским, Ильей Марченко, Денисом Молчановым и Эриком Ваншельбоймом.

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В первый день, субботу, 14 сентября, состоятся лишь два матча. Стаховский сыграет против Аттилы Балаша, а Марченко – против Мартона Фучовича. На воскресенье запланированы три матча – Молчанов в паре со Стаховским сыграет против пары Балаш / Фучович. После этого состоятся матчи Фучович – Стаховский и Балаш – Марченко.

Напомним, 12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, который состоится в феврале. 12 сборных, которые проиграли в Первой группе, будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.