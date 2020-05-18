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Состояние отца Хабиба: появились новые подробности

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Абдулманап Нурмагомедов
Абдулманап Нурмагомедов / sport24.ru

Стали известны подробности состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Известного тренера госпитализировали еще 5-го апреля.

Как сообщает российское агентство ТАСС, состояние 57-летнего Нурмагомедова остается тяжелым. Он не может разговаривать и двигаться.

К теме Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому: что известно о его состоянии

Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование,
– рассказал ТАСС источник.

Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в военном госпитале Москвы из-за осложнения на сердце после пневмонии.

Сообщалось, что у Нурмагомедова диагностировали COVID-19.

Что известно о состоянии Нурмагомедова

  • Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту.
  • Также сообщалось, что мужчина уже пришел в себя, но состояние стабильно-тяжелое.
  • Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.
  • По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее.

Кто такой Нурмагомедов?
Тренер и отец звездного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Смешанные единоборства MMA Хабиб Нурмагомедов Новости Спорта Спорт
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