Состояние отца Хабиба: появились новые подробности
Стали известны подробности состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Известного тренера госпитализировали еще 5-го апреля.
Как сообщает российское агентство ТАСС, состояние 57-летнего Нурмагомедова остается тяжелым. Он не может разговаривать и двигаться.
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Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование,
– рассказал ТАСС источник.
Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в военном госпитале Москвы из-за осложнения на сердце после пневмонии.
Сообщалось, что у Нурмагомедова диагностировали COVID-19.
Что известно о состоянии Нурмагомедова
- Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту.
- Также сообщалось, что мужчина уже пришел в себя, но состояние стабильно-тяжелое.
- Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.
- По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее.
Кто такой Нурмагомедов?
Тренер и отец звездного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо.
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