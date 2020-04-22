24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Состояние критическое: у 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг

- Читати новину українською
Эдоардо Больцони / lrvicenza.net

У 16-летнего защитника итальянской "Виченцы" Эдоардо Больцони произошло кровоизлияние в мозг. Футболист находится в критическом состоянии.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба Серии C, третьего по силе дивизиона страны.

Не пропустите Жена умершего 25-летнего хоккеиста "Эдмонтона" опубликовала фото с покойным мужем

Утром 22 апреля парень перенес экстренную операцию в больнице Тревизо, и в настоящее время врачи борются за его жизнь.

"Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, борясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведешь более сложный бой, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этой битве. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждем тебя на поле", – говорится в заявлении клуба.

Ранее Спорт24 писал, что 25-летний хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв умер после кровоизлияния в мозг.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:36 Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя
Юрій Семенюк
21 апреля 17:01 Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Михайло Гема
21 апреля 16:42 Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине
Михайло Гема
20 апреля 17:15 Я до тебя еще доберусь: появились подробности перепалки Хачериди и судьи в Беларуси
Михайло Гема
20 апреля 14:36 Свитолина рискует остаться без заработка
Михайло Гема

Новости
Больше новостей