Состояние критическое: у 16-летнего футболиста произошло кровоизлияние в мозг

У 16-летнего защитника итальянской "Виченцы" Эдоардо Больцони произошло кровоизлияние в мозг. Футболист находится в критическом состоянии.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба Серии C, третьего по силе дивизиона страны.

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Утром 22 апреля парень перенес экстренную операцию в больнице Тревизо, и в настоящее время врачи борются за его жизнь.

"Эдоардо, ты всегда доказывал, что ты воин на поле, борясь за каждый мяч сильнее, чем кто-либо другой, показывая свой боевой дух. Сейчас ты ведешь более сложный бой, но мы знаем, насколько ты силен. Твои товарищи по команде и красно-белая семья с тобой даже в этой битве. Эдоардо, не сдавайся! Мы с нетерпением снова ждем тебя на поле", – говорится в заявлении клуба.

Ранее Спорт24 писал, что 25-летний хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв умер после кровоизлияния в мозг.

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