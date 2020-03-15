Состоятся ли товарищеские матчи сборной Украины – официальное заявление

Товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши, которые должны состояться в марте, вероятно, не будут отменены. 27 марта "сине-желтые" в Париже должны встретиться с Францией, а 31-го – в Хожуве с Польшей. Пока принято решение, что матчи пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий рассказал каналам "Футбол 1,2,3", что пока Украина готовится к матчам.

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Вопрос номер один – эти два ближайших матча сборной. Пока они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме, без болельщиков. Если будет другое решение УЕФА, правительства Франции или Польши, мы будем оперативно на него реагировать,

– заявил Запесоцкий.

В то же время президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек подтвердил возможную отмену товарищеского матча сборных Украины и Польши. Впрочем, решение пока не принято.

Коронавирус во Франции и Польше

Коронавирус нанес сильный удар по Франции, где почти 5 тысяч больных и 91 умерший. Франция закрыла для посещения места общего пользования, включая рестораны, кафе, кинотеатры и ночные клубы.

В Польше ситуация несколько лучше. По состоянию на 15 марта там подтверждены 111 случаев заражения коронавирусом, трое людей умерли, тринадцать выздоровели.

Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.



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