Ровно 5 лет назад, 4 июня 2015 года, "Динамо", возглавляемое Сергеем Ребровым, в последний раз выиграло Кубок Украины. В финальном матче киевляне победили донецкий "Шахтер" в серии пенальти.

Поединок на НСК "Олимпийский" не увенчался ливнем опасных моментов, пишет 24 канал. Команды имели несколько неплохих возможностей отличиться, но каждый раз на пути становились голкиперы.

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Гений Шовковского

Как это часто бывает в матчах подобного уровня, дело доходит до серии пенальти. Первый удар у киевлян не смог реализовать португалец Мигель Велозу. Потом не обыграл Андрея Пятова и Виторину Антунеш. "Шахтер" свои попытки реализовал и побеждал 3:1.

Для победы "горнякам" было достаточного одного неудачного удара киевлян или гола в ворота "Динамо".

Начал вытаскивать киевлян из ямы Олег Гусев. Он реализовал свой удар и сделал счет 3:2. Дальше дело было за Шовковским. Он парировал удар Тайсона и не позволил "горнякам" отпраздновать победу.

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Зато свой удар реализовал Ярмоленко. Решающим мог стать выстрел Ярослава Ракицкого. Но защитник "Шахтера" попал в перекладину и счет сохранился 3:3.

Судьбоносным в матче стал удар Александра Гладкого. Нападающий "Шахтера" пробил в правый от Шовковского угол. Голкипер киевлян успел среагировать и парировал выстрел.

"Динамо" одержало драматичную победу, а после финального свистка на поле выбежали сотни фанатов киевского клуба.

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В этом сезоне "Динамо" может прервать гегемонию "Шахтера", который выиграл все предыдущие розыгрыши Кубка Украины. Киевляне выбили "горняков" в 1/8 финала и уже дошли до полуфинала.