Сотрудник клуба Первой избил арбитра – ему грозит суровое наказание: фото

Поединок 20-го тура Первой лиги Украины между "Прикарпатьем" и "Николаевом", который состоялся еще 27 марта в Ивано-Франковске, закончился скандалом.

По информации издания Sport Arena, после игры сотрудник ивано-франковского клуба ударил по лицу главного арбитра встречи Игоря Бича.

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Издание сообщает, что удар был такой силы, что у рефери пошла кровь. На место происшествия вызвали полицию. Кроме того, инцидент в своем рапорте описал и делегат матча.

По информации издания Sport Arena, сотрудником "Прикарпатья" был администратор клуба Александр Бурлака. На сайте команды пишет, что он офицер безопасности клуба.



Александр Бурлака

Сначала рапорт делегата изучили в Комитете арбитров, после чего дело было передано в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, который свое решение вынесет уже в четверг. Если все факты подтвердятся, нарушителю грозит отлучение от футбола как минимум на несколько лет.

Пока в клубе не комментировали вероятный инцидент.

Во всех трех весенних матчах в ворота" Прикарпатья" назначались пенальти, а футболисты команды суммарно получили за три встречи 20 желтых и 3 красные карточки. На сегодня ивано-франковский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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