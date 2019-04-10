Сотрудник клуба Первой избил арбитра – ему грозит суровое наказание: фото

80 Читати новину українською
Сотрудник клуба Первой избил арбитра
Сотрудник клуба Первой избил арбитра / facebook.com/prykarpattia

Поединок 20-го тура Первой лиги Украины между "Прикарпатьем" и "Николаевом", который состоялся еще 27 марта в Ивано-Франковске, закончился скандалом.

По информации издания Sport Arena, после игры сотрудник ивано-франковского клуба ударил по лицу главного арбитра встречи Игоря Бича.

Читайте также: Гармаш получит суровое наказание за красную карточку в матче с "Шахтером"

Издание сообщает, что удар был такой силы, что у рефери пошла кровь. На место происшествия вызвали полицию. Кроме того, инцидент в своем рапорте описал и делегат матча.

По информации издания Sport Arena, сотрудником "Прикарпатья" был администратор клуба Александр Бурлака. На сайте команды пишет, что он офицер безопасности клуба.


Александр Бурлака

Сначала рапорт делегата изучили в Комитете арбитров, после чего дело было передано в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, который свое решение вынесет уже в четверг. Если все факты подтвердятся, нарушителю грозит отлучение от футбола как минимум на несколько лет.

Пока в клубе не комментировали вероятный инцидент.

Во всех трех весенних матчах в ворота" Прикарпатья" назначались пенальти, а футболисты команды суммарно получили за три встречи 20 желтых и 3 красные карточки. На сегодня ивано-франковский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: что известно о сериях сериала
сегодня
3416
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Энтони "Миллион долларов" Кролла – кто такой следующий соперник Василия Ломаченко
сегодня 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – кто такой следующий соперник Василия Ломаченко
Михайло Гема 48
Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
8 апреля 17:28 Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
Станіслав Безушко 71
"Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
сегодня 08:10 "Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео
265
В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
9 апреля 17:42 В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео
84
"Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
9 апреля 17:26 "Шахтёр" получил самолет в клубных цветах: фото
251
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук