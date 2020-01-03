Советская ментальность украинского футбола: должно ли государство поддерживать футбол?

В конце каждого года в информационном пространстве появляются сообщения от футбольных команд о плохой власти, которая не хочет поддерживать развитие футбола. Но должна ли она поддерживать команды? А если нет, то стоит ли это делать?

Основные аргументы, почему команды должны финансироваться из бюджета или получать преференции от местной власти (бесплатная земля, стадион и т. д.) – это популяризация здорового образа жизни, забрать детей с улицы и популяризация города и страны.

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В СССР каждое ведомство имело свою команду, города тоже финансировали свои коллективы, и в то время это было нормально. Это был такой способ дать людям зрелище. Также это был спор, а какая республика лучше. Потому что, что еще было делать? Но футбол давно уже не является единственным источником зрелища, а спор, какая область лучше выглядит – смешон. Десятилетия в составе СССР приучили нас к халяве, и только единицы научились работать на рыночных условиях. А футбол – это большой рынок, это большие деньги. И "социальная миссия", которую у нас любят вспоминать, не всегда работает, или полностью отсутствует. В странах так называемого третьего мира футбол является едва ли не единственным источником вырваться из трущоб. У нас такой ситуации нет уже давно.

Мы до сих пор по инерции считаем футбол спортом №1, но количество зрителей на трибунах и рейтинги трансляций говорят совсем о другом. Мы еще любим и интересуемся боксом. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Хотя для многих будет новостью, что Владимир Кличко уже не бьется, а кроме Усика и Ломаченко еще не только Гвоздик и Беринчик. О других видах вспоминаем только тогда, когда Олимпийские игры или просто нечего дать в эфирную сетку. Но такое восприятие – это искажение реальной ситуации.

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В спорте ситуацию давно диктует не только потребность государства или города показать себя, а маркетинг. И куда важнее, чем поддержка из бюджета какого-то органа местного самоуправления. Мы почему-то не читали новостей о том, что академия "Бенфики" просила деньги для себя, когда открывалась в Украине. Они смотрят на развитие игрока с перспективой 10-15 лет, думают, как построить систему, чтобы потом заработать на их продаже.

У нас ищут, как "срубить" денег здесь и сейчас. Причем никто не говорит, как заработать деньги, что для этого надо сделать и как стратегия на год, пять, десять. У нас до сих пор ждут подачек из бюджета. Однако нет средств местного бюджета или государственных. Есть деньги налогоплательщиков. И суммы, которые идут на финансирование команд, взяты из карманов людей. Это же проще, чем построить структуру, развивать игроков и получить средства, например, от УЕФА.

Но проблема заключается не только в том, что просят деньги, а в том, что они, в своем большинстве, не идут на развитие детского футбола. За эти средства платят зарплату менеджеру команды, который не умеет зарабатывать, а только тратить чужие деньги. И удерживают взрослых игроков, которым комфортно в своем болоте получать 10-15 тысяч гривен кем-то заработанных средств.

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В заявлении тернопольской "Нивы" приведены конкретные цифры поддержки от местных бюджетов: "Металлург" – 21 миллион гривен, "Прикарпатье" – 20 миллионов гривен, "Подолье" – 4 миллиона гривен, "Никополь" – 7 миллионов гривен, "Кристалл" – 6 миллионов гривен, "Калуш" – 3 миллиона гривен. Это более 60 миллионов гривен потраченных средств на то, что не дает результата. "Металлург", который получает наибольшее финансирование, предпоследний в турнирной таблице Первой лиги, и в среднем собирает 1680 зрителей на матче. Это официальные данные, а реальная статистика всегда меньше.

Популяризация здорового образа жизни

Кроме футбола, есть еще сотни других видов спорта, которые популяризируют здоровый образ жизни. А по количеству детей и взрослых, занимающихся конкретным видом спорта, футбол не сильно опережает, например, каратэ. Если команды так переживают, какой образ жизни ведут наши дети и какой пример надо им подавать, пусть лучше займутся своими игроками. Курение, алкоголь, вечеринки, беззаботную жизнь в 9 из 10 случаев можно увидеть от футболиста, а не борца или каратиста. Если сравнить футбол и каратэ, то ситуация вообще будет плачевной: у кого из футболистов вы найдете глубокие мысли, анализ своих решений и мотивацию не сдаваться в любой ситуации? Если знаете у кого, то пишите в комментариях. Мы не нашли. А вот у каратиста Станислава Горуны есть. Популяризируя футбол, мы сейчас популяризируем скорее Алиева с Милевским, чем здоровый образ жизни.

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Забрать детей с улицы

Стереотипный тезис родом из 90-х кому-то до сих пор актуален. А в его продолжение идет тезис 2000-х – "забрать от компьютера". Во-первых, надо определиться – забираем с одного места или из двух сразу. Современные дети, по сравнению со сверстниками предыдущих десятилетий, имеют куда более насыщенный график жизни: кружки, секции, детские клубы, лагеря. Это у нынешних 30-летних был выбор – гаражи или футбол, у 20-летних – футбол, гаражи или компьютер. В современных детей нет такого ограничения. Футбол давно не является панацеей для мотивации детей заниматься спортом.

Популяризация города и страны

Как "Карпаты", находясь на дне турнирной таблицы, популяризируют Львов и Украину? Никак. Зато как эта фраза красиво звучит.

Львовский городской совет платит стипендии 25 спортсменам, претендующим на попадание на Олимпиаду-2020. Стипендия в размере 10 тысяч гривен. Выплачивают последние 6 месяцев. Всего было потрачено из бюджета 1,5 миллиона гривен. Все эти спортсмены постоянно завоевывают награды чемпионатов мира и Европы, этапов Кубка мира и Европы и были призерами или победителями Европейских игр. Из них только Павел Коростылев во время чемпионата Европы по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия завоевал 8 медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. А это куда большая популяризация города и страны, чем игра перед тысячей болельщиков. И не нужно говорить "и кто то шаровую стрельбу смотрит?". Не нужно равнять по Украине. В мире не только футбол собирает зрителей и интересует СМИ. Украинские спортсмены куда популярнее рубежом, чем у себя дома. Поэтому поддержка спортсменов приносит куда больше выгоды городу и стране, чем вложение денег или других ресурсов в футбольные команды.

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Нашим клубам пора признать очевидное – футбол – это коммерческий вид спорта. На нем нужно зарабатывать деньги, а не ждать дотаций из бюджета. Если у вас не получается, значит вы плохой менеджер и ваша команда никому не нужна. Лучше распустите ее, а детей будет учить "Бенфика" или другой иностранный клуб. Также пора вспомнить, что СССР распался в 1991 году, и финансирование команд тоже закончилось тогда. Правила диктует рынок, а не пустые лозунги. Максимум, что вы можете просить у государства или местных органов власти – это льготное налогообложение на определенный период. Например, не платить налог за землю в течение времени строительства объекта. Все остальные дотации – это не более, чем коррупционные схемы выкачивания средств из бюджета. Если мы хотим качественного футбола и постепенного развития, то должны строить стабильные системы, а не от бюджета в бюджет городского совета.