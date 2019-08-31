Советы спортсменов: топ-5 правил правильного питания

Все мы знаем, что спортсмены уделяют большое внимание питанию, диеты чемпионов включают в себя несколько ключевых привычек, присущих почти всем спортсменам. Об этом автор книг о спорте и питании Мет Фицджеральд много лет изучал и описал в своей книге "Диета чемпионов". Он выяснил, что все они придерживаются пяти общих правил.

Если вы катаетесь на велосипеде, бегаете, ходите в спортивный зал или просто заботитесь о своем физическом здоровье – простая и понятная система поможет Вам отлично себя чувствовать и добиваться высоких спортивных результатов.

Пять важных правил в питании:

1. Ешьте все.

2. Ешьте качественное.

3. Ешьте больше углеводов.

4. Ешьте достаточно для организма.

5. Ешьте соответствии с индивидуальными особенностями.

Правило 1: ешьте все

Существуют шесть основных групп натуральных цельных продуктов: овощи; фрукты; семена и натуральные масла; мясо, которое не поддалось термической обработке; рыба и морепродукты; цельные злаки; молочные продукты. Преимущественно большинство профессиональных спортсменов регулярно потребляют все шесть видов этих качественных продуктов. Разнообразный, сбалансированный и богатый рацион необходим, чтобы снабжать организм питательными веществами, которые помогут противостоять стрессовом нагрузке и получать максимальные результаты от работы.

Но еще и существуют четыре группы низкокачественных: рафинированные масла; сладости; переработанные мясные продукты; жареная и жирная пища. Большинство профессионалов позволяют себе употреблять совсем небольшое количество продуктов с этой нездоровой группы.

Правило 2: ешьте качественное

Первое правило не означает, что есть здоровую и нездоровую пищу можно в одинаковых количествах. В рационе обязательно должны преобладать высококачественные продукты: они гораздо больше насыщены питательными веществами (то есть в них значительно больше наполнены витаминами, минералами и антиоксидантами) и менее насыщенные энергией (то есть калориями). Акцент на такой пищи позволяет спортсменам получать больше питательных веществ при потреблении меньшего количества калорий. А это, в свою очередь, дает им возможность поддерживать высокий уровень выносливости при сохранении своей оптимального соревновательного веса.

Правило 3: ешьте больше углеводов

Профессиональные спортсмены, как правило, едят больше высококачественной пищи, богатой углеводами, например цельные злаки и фрукты.

Эти продукты могут быть очень разными. Эфиопские бегуны едят гораздо больше злаков типа тефф (злаки), чем чилийские велогонщики, которые употребляют значительно больше картофеля, чем китайские пловцы, которые едят больше риса, чем датские лыжники. Однако все эти продукты содержат много углеводов, и все эти атлеты ориентируются на богатый на них рацион.

В целом, углеводы дают от 60 до 80% калорий, потребляемых профессионалами в видах спорта на выносливость. В качестве основного источника энергии в рационе этих спортсменов углеводы позволяют им переносить высокие спортивные нагрузки с меньшим стрессом для организма и большей пользой для тренировочного процесса.

Правило 4: ешьте достаточно

Большинство профессиональных спортсменов обычно сознательно не ограничивают количество потребляемой ими пищи, прибегая к подсчету калорий или установления лимитов порций, как делают многие любители и поклонники различных диет. Однако они и стараются не переедать никогда, как это делает большинство людей в нашем сегодняшнем обществе. Вместо этого атлеты-профессионалы очень внимательно прислушиваются к сигналам организма говорят им о чувстве голода или насыщения, и дают возможность этим сигналам определять объем потребляемой пищи. Это единственный надежный путь к тому, чтобы есть достаточно, но не переедать. То есть достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности организма во время тренировок, и для того, чтобы не допустить появления в теле лишнего жира.

Правило 5: ешьте в соответствии с индивидуальными особенностями

Большинство спортсменов внимательно относятся к себе и учитывают не только сигналы собственного аппетита, но и общие потребности в питании. Ведь каждый из них – уникальный индивидуум в уникальной ситуации. Тот рацион, который прекрасно подходит для одного атлета, не может полностью подойти другому. Например, даже при том, что центральное место в питании спортсменов занимают углеводы, есть и те, кто выступает лучше, когда получает эту порцию углеводов не из злаков.

У всех нас есть какие-то пищевые привычки. Не все атлеты с детства питались правильно, но они скорректировали свой рацион в соответствии с описанными выше правилами. Наблюдайте внимательно за своим организмом, прислушивайтесь и тщательно заботьтесь о нем. Пусть даже у вас нет в планах стать выдающимся спортсменом, выносливость и энергичность нужна нам всем ежедневно. Также, напомним, что врачи советуют хотя бы один раз в две недели устраивать разгрузочно-питьевой день или ежедневно утром выпивать один из этих напитков.

Автор: Назарий Дзюбановский