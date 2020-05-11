Создатели судейского спрея хотят посадить президента ФИФА за решетку

ФИФА может понести убытки в размере 40 миллионов долларов. Бразильский изобретатель Пабло Силва обвиняет президента организации Джанни Инфантино в нарушении патентных прав на использование исчезающего спрея.

Об этом сообщает AS.

Читайте также WADA раскрыла новые доказательства допинга российских спортсменов: в списке футболист сборной РФ

Силва и его компаньон выдвинули претензии ФИФА в нарушении соглашения о разработке. Бразильская Фемида запретила использование спрея, но футбольные чиновники продолжили применять его под тем же названием.

В случае удовлетворения иска, Инфантино грозит до 4 лет лишения свободы, а размер компенсации составит 100 миллионов долларов.

"Мы были терпеливы, но когда мы увидели, что спрей использовался в России в 2018 году, когда суд запретил его, нас это разозлило", – заявил Силва, который также сообщил испанскому изданию, что намерен передать дело в суд Соединенных Штатов .

За каждый матч, в котором используется спрей с 2017 года, взимается штраф в размере 15 тысяч долларов США.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24