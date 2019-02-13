Спарринг украинских клубов на собрании завершился сенсационным результатом

Клуб УПЛ "Мариуполь" в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона 2018/2019.

Мариуполь – Оболонь-Бровар 0:3

Голы: Гуськов, 55; Шевченко, 78; Островский, 84

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13 февраля подопечные Александра Бабича провели уже пятый контрольный поединок на втором зимнем сборе в Турции. Очередным соперником приазовцев стал киевский "Оболонь-Бровар".

Матч проходил в очень сложных погодных условиях. На Анталью обрушился сильный ливень со шквальным ветром. Однако, к такой погоде лучше приспособились именно "пивовары".

Во втором тайме, усилиями Гуськова, Шевченко и Островского, они забили три сухих мяча в ворота более именитого оппонента.

Первый матч после перерыва "Мариуполь" сыграет с донецким "Олимпиком". Базовая дата 19 тура – 23 февраля.

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