Спасатели пока не могут достать тело Эмилиано Салы со дна Ла-Манша: причина

Спасатели из отдела расследований воздушных аварий (AAIB) пока не могут поднять со дна Ла-Манша тело, обнаруженное на месте крушения самолета, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, спасатели сообщили об обнаружении обломков самолета. На видео было видно заднюю левую сторону фюзеляжа, включая часть регистрации самолета. Впоследствии при исследовании было обнаружено и тело. Однако кому оно принадлежит – Эмилиано Сала или Дэвиду Ибботсону – пока неизвестно.

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Однако в AAIB пока не могут поднять тело на поверхность.

"Сильные приливные условия означают, что мы можем использовать только дистанционно управляемое транспортное средство (ROV) в течение ограниченных периодов ежедневно, а это значит, что прогресс является медленным", – заявили в AAIB.

Отмечается, что если спасатели смогут поднять тело, то будет сделана попытка вытащить самолет из моря. Пока AAIB зафрахтовал корабль с кранами, который направляется к месту катастрофы.

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Стоит отметить, что самолет лежит на краю международной судоходной полосы, а сильные течения означают, что для тех, кто пытается поднять самолет и тела внутри, будет много проблем.

Что случилось с Эмилиано Салой

Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Салой. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.

Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.

Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Однако тогда не было известно, принадлежат ли они самолету.

24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

После этого поисками пропавшего самолета и футболиста с пилотом начали заниматься частные лица. Для этого семья Эмилиано Салы и все неравнодушные собрали деньги.

Вечером 3 февраля они сообщили об обнаружении обломков самолета. Впоследствии стало известно, что среди обломков есть тело.

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