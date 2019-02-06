Спасатели пока не могут достать тело Эмилиано Салы со дна Ла-Манша: причина
Спасатели из отдела расследований воздушных аварий (AAIB) пока не могут поднять со дна Ла-Манша тело, обнаруженное на месте крушения самолета, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Напомним, в воскресенье, 3 февраля, спасатели сообщили об обнаружении обломков самолета. На видео было видно заднюю левую сторону фюзеляжа, включая часть регистрации самолета. Впоследствии при исследовании было обнаружено и тело. Однако кому оно принадлежит – Эмилиано Сала или Дэвиду Ибботсону – пока неизвестно.
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Однако в AAIB пока не могут поднять тело на поверхность.
"Сильные приливные условия означают, что мы можем использовать только дистанционно управляемое транспортное средство (ROV) в течение ограниченных периодов ежедневно, а это значит, что прогресс является медленным", – заявили в AAIB.
Отмечается, что если спасатели смогут поднять тело, то будет сделана попытка вытащить самолет из моря. Пока AAIB зафрахтовал корабль с кранами, который направляется к месту катастрофы.
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Стоит отметить, что самолет лежит на краю международной судоходной полосы, а сильные течения означают, что для тех, кто пытается поднять самолет и тела внутри, будет много проблем.
Что случилось с Эмилиано Салой
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Салой. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Однако тогда не было известно, принадлежат ли они самолету.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.
- После этого поисками пропавшего самолета и футболиста с пилотом начали заниматься частные лица. Для этого семья Эмилиано Салы и все неравнодушные собрали деньги.
- Вечером 3 февраля они сообщили об обнаружении обломков самолета. Впоследствии стало известно, что среди обломков есть тело.