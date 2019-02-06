Спасатели пока не могут достать тело Эмилиано Салы со дна Ла-Манша: причина

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Спасатели обнаружили возможное тело Эмилиано Салы
Спасатели обнаружили возможное тело Эмилиано Салы / AFP

Спасатели из отдела расследований воздушных аварий (AAIB) пока не могут поднять со дна Ла-Манша тело, обнаруженное на месте крушения самолета, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, спасатели сообщили об обнаружении обломков самолета. На видео было видно заднюю левую сторону фюзеляжа, включая часть регистрации самолета. Впоследствии при исследовании было обнаружено и тело. Однако кому оно принадлежит – Эмилиано Сала или Дэвиду Ибботсону – пока неизвестно.

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Однако в AAIB пока не могут поднять тело на поверхность.

"Сильные приливные условия означают, что мы можем использовать только дистанционно управляемое транспортное средство (ROV) в течение ограниченных периодов ежедневно, а это значит, что прогресс является медленным", – заявили в AAIB.

Отмечается, что если спасатели смогут поднять тело, то будет сделана попытка вытащить самолет из моря. Пока AAIB зафрахтовал корабль с кранами, который направляется к месту катастрофы.

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Стоит отметить, что самолет лежит на краю международной судоходной полосы, а сильные течения означают, что для тех, кто пытается поднять самолет и тела внутри, будет много проблем.

Что случилось с Эмилиано Салой

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Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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