Спасение от жары: словацкая велосипедистка полностью обнажилась в бассейне – фото
Сексуальная словацкий велосипедистка и модель Люсия Яворчекова потрясла своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.
Девушка, спасаясь от жары, сняла с себя всю одежду и расслабилась в бассейне полностью обнаженной, пишет 24 канал.
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"Ты просто огонь!", "Идеальная" - пишут в комментариях поклонники Люсии.
Что известно о Люсии Яворчековой
Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на завораживающее белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому привели шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.
Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной.