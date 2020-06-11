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"Незабываемый день 8 лет назад": Шевченко вспомнил, когда забил дубль Швеции и попал в ДТП
сегодня , 21:23 "Незабываемый день 8 лет назад": Шевченко вспомнил, когда забил дубль Швеции и попал в ДТП
Юрій Семенюк
Непобедимая "Галичанка" в шестой раз подряд стала чемпионом Украины по гандболу
сегодня , 17:05 Непобедимая "Галичанка" в шестой раз подряд стала чемпионом Украины по гандболу
Софія Кулай
Невероятный данк украинца Ткаченко может стать лучшим в мире – видео
сегодня , 14:05 Невероятный данк украинца Ткаченко может стать лучшим в мире – видео
Софія Кулай