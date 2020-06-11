Сексуальная словацкий велосипедистка и модель Люсия Яворчекова потрясла своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото.

Девушка, спасаясь от жары, сняла с себя всю одежду и расслабилась в бассейне полностью обнаженной, пишет 24 канал.

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"Ты просто огонь!", "Идеальная" - пишут в комментариях поклонники Люсии.

Что известно о Люсии Яворчековой

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на завораживающее белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому привели шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.

Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной.