Спасибо, что живой: каратистка Терлюга сбила бутылку с головы парня – видео
Лучшая каратистка планеты украинка Анжелика Терлюга не теряет профессиональных навыков. Девушка сбила бутылку с головы парня, который оказался выше нее.
Спортсменка поделилась видео в своем Instagram. Напарником для такого эксперимента стал предприниматель Сергей Ходацкий. Он на своей странице опубликовал полную версию эпизода.
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Спортсменка умело сбила с его головы большую бутылку с водой.
Впоследствии Терлюга прокомментировала пост парня: "Спасибо, что живой". Болельщики каратистки тоже активно комментируют такой ролик и считают, что на такие вызовы не каждый согласится.
Развлекаюсь как могу, пока нет соревнований,
– написала девушка у себя на странице.
Достижения Анжелики Терлюги
- Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).
- Серебряная призерка чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).
- Серебряный призер Европейских игр 2019.
- Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
- Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
- Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
- Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
- Серебряная призерка турниров серии Каратэ 1 Серия А: Сантьяго (2019).
- В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.
- Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).
- Бронзовая призерка чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).
- Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ.