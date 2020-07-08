Лучшая каратистка планеты украинка Анжелика Терлюга не теряет профессиональных навыков. Девушка сбила бутылку с головы парня, который оказался выше нее.

Спортсменка поделилась видео в своем Instagram. Напарником для такого эксперимента стал предприниматель Сергей Ходацкий. Он на своей странице опубликовал полную версию эпизода.

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Спортсменка умело сбила с его головы большую бутылку с водой.

Впоследствии Терлюга прокомментировала пост парня: "Спасибо, что живой". Болельщики каратистки тоже активно комментируют такой ролик и считают, что на такие вызовы не каждый согласится.

Развлекаюсь как могу, пока нет соревнований,

– написала девушка у себя на странице.

Достижения Анжелики Терлюги