Спасибо за этот опыт, чемпион: Кличко и Усик провели совместную тренировку (фото)

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) провел совместную тренировку с чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком (16-0, 12 КО).

Последний выложил фото в своем Instagram и поблагодарил соотечественника.

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"Спасибо за этот опыт, чемпион", – написал Усик.

Спорт 24 писал, что Александр Усик договорился про бой с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО). Бой состоится 18 мая в Чикаго. Для украинца это будет дебют в супертяжелом весе.

Во вторник, 19 марта, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

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Также ранее стримингова платформа DAZN предложила Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в качестве профессионала, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Владимир Кличко возвращается на ринг: смотрите видео

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