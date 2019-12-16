Специальная комиссия будет определять, на каких матчах УПЛ будет работать система VAR
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола создал комиссию, которая будет определять матчи, на которых с нового года будет работать команда VAR. В комиссию вошли три человека.
Согласно решению исполкома, в состав комиссии вошли первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Луче и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
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УАФ уже получила разрешение от ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы VAR в онлайн-режиме.
Вероятно, система заработает в украинской Премьер-лиге с февраля, но сможет обслуживать не более двух матчей одного тура из-за нехватки нужной техники.
VAR не будет на матчах, транслируемых на телеканале УНИАН. Для работы системы необходимо восемь телекамер и возможность трансляции матчей в HD-качестве.
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Что такое VAR?
Система видеопомощи арбитрам – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году.
VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:
- Нарушения правил при забитых голах;
- эпизоды с назначением пенальти;
- ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются);
- ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, наказывается карточкой).