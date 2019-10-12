Спонг сообщил о негативном допинг-тесте, бой с Усиком таки должен был состояться

Нидерландский боксер Тайрон Спонг сообщил о том, что его последняя допинг-проба оказалась отрицательной. Это означает, что Тайрон должен был драться с украинцем Александром Усиком.

Эту допинг-пробу, как и предыдущие, принимала VADA. В своем инстаграме Тайрон опубликовал результаты теста.

Читайте также: Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка

Только что получил сообщение от VADA, что мой третий и последний образец мочи, взятый 2 октября, был отрицательным для всех запрещенных веществ. Я – чистый боец, а предварительные результаты были неточными или кем-то сманипулированы. Кто понесет за это ответственность?,

– пишет Спонг.

Боксер считает, что команда Александра Усика опасалась его, потому причастна к этой истории.

Стыдно, что у меня забрали такую ​​возможность. Его команда знала, что я очень сильно рискую и могу навредить ему, поэтому нуждалась в выходе. Меня обидели. Я злюсь,

– добавил Тайрон.



Скриншот

Спорт24 писал, что Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов и не выйдет в ринг против украинца. В пробе А в Спонга VADA нашла препарат кломифен, внесенный в список подозрительных веществ.

К слову: Усик – Уизерспун: букмекеры назвали победителя боя

Усику срочно нашли другого соперника. В ночь с 12 на 13 октября Александр дебютирует в супертяжелом весе поединком против Чезза Уизерспуна.

В Украине поединок, который проходит в Чикаго (США), покажет телеканал "Интер". 13 октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". Поединок Усик – Уизерспун начнется примерно в 05:30 по киевскому времени.