Кабмин официально разрешил проведение спортивных соревнований с 22 мая

Кабинет министров одобрил решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий. В частности власть позволит проведение спортивных соревнований.

Спортивные мероприятия Украине можно будет проводить с ограничением до 100 человек и без зрителей. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.

Коротко о важном Карантин в Украине официально продлили до 22 июня

Также с 1 июня Кабмин разрешил работу спортзалов, а карантин в Украине продлится еще как минимум до 22 июня. Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом.

Коротко о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.

В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина . По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речи не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речи не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки

А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.

По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 19 230 случаев COVID-19. 5 955 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 564 инфицированных умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

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