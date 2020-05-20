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Кабмин официально разрешил проведение спортивных соревнований с 22 мая

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Спортивные соревнования возобновят с 22 мая – решение Кабмина
Разрешение на проведение соревнований

Кабинет министров одобрил решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий. В частности власть позволит проведение спортивных соревнований.

Спортивные мероприятия Украине можно будет проводить с ограничением до 100 человек и без зрителей. Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 20 мая. Об этом сообщает 24 канал.

Коротко о важном Карантин в Украине официально продлили до 22 июня

Также с 1 июня Кабмин разрешил работу спортзалов, а карантин в Украине продлится еще как минимум до 22 июня. Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом.

Коротко о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его продлили до 22 мая. По прогнозам Минздрава, ограничения продлятся минимум до 22 июня.
  • В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речи не идет. Кроме того, все должно происходить постепенно.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки
  • А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
  • По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 19 230 случаев COVID-19. 5 955 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 564 инфицированных умерли.

етапи виходу з карантину
этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Спорт
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