24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Спорт без границ: 80-летняя бабушка установила рекорд Украины по бегу – видео

- Читати новину українською

В Киеве состоялись соревнования по легкой атлетике среди ветеранов. Черкащанка Антонина Ткачук установила новый рекорд Украины в беге на дистанции 400 метров и победила.

Антонина Ткачук победила еще 8 участников, принявших участие. На финише спортсменка показала результат 2 минуты 18 секунд.

Стоит прочитать Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук

Это не единственная победа черкащанки на чемпионате Украины, она также поднялась на высшую ступеньку пьедестала на дистанции 60 метров.

Основной дистанцией для спортсменов является бег на 800-1500 метров. На этот раз Антонина решила попробовать что-то новое и не прогадала.

Инженер-технолог по образованию, пришла в легкую атлетику в 70 лет. До этого Антонина просто занималась спортом, бег был для нее как хобби.

Ежедневно спортсменка преодолевает 3-5 километров и лишь один день в неделю дает себе на отдых.

Сейчас Антонина Ткачук готовится к летнему чемпионату Украины.

 

Великий пост 2020: история и правила соблюдения
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:23 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 13:13 Видео о фэйр-плей в украинском футзале собрало более 4 миллионов просмотров
Юрій Семенюк
9 марта 15:51 Вечное дерби и трибуны в огне: в Сербии состоялся матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном"
9 марта 15:17 Вторая часть УПЛ: календарь матчей и когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
Михайло Гема
9 марта 14:32 Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук