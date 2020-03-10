Спорт без границ: 80-летняя бабушка установила рекорд Украины по бегу – видео

В Киеве состоялись соревнования по легкой атлетике среди ветеранов. Черкащанка Антонина Ткачук установила новый рекорд Украины в беге на дистанции 400 метров и победила.

Антонина Ткачук победила еще 8 участников, принявших участие. На финише спортсменка показала результат 2 минуты 18 секунд.

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Это не единственная победа черкащанки на чемпионате Украины, она также поднялась на высшую ступеньку пьедестала на дистанции 60 метров.

Основной дистанцией для спортсменов является бег на 800-1500 метров. На этот раз Антонина решила попробовать что-то новое и не прогадала.

Инженер-технолог по образованию, пришла в легкую атлетику в 70 лет. До этого Антонина просто занималась спортом, бег был для нее как хобби.

Ежедневно спортсменка преодолевает 3-5 километров и лишь один день в неделю дает себе на отдых.

Сейчас Антонина Ткачук готовится к летнему чемпионату Украины.