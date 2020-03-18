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Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью,–Шевченко о переносе Евро-2020

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УЕФА официально перенес Чемпионат Европы по футболу с 2020 года на 2021 год. А также отменил товарищеские матчи сборных, и, вполне вероятно, внесет изменения в матче Лиги наций.

Такой перенос сказался и на сборной Украины. "Сине-желтые" 27 марта должны были сыграть товарищеский матч с Францией, а 31 марта – с Польшей. Но из-за отмены этих матчей мартовский сбор команды тоже был отменен.

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Своими мыслями о переносе Евро-2020 поделился и главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии УАФ.

"Я полностью поддерживаю это решение, более того, приветствую его, это очень правильно. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью и жизни людей. Безусловно, перенос повлечет неудобства, но мы должны осознавать, что это общемировая проблема, и преодолеть ее можно только совместными усилиями", – заявил Шевченко.

А на время карантина главный наставник сборной посоветовал "вести себя дисциплинированно, с ответственностью относиться к тем советам, которые дают медики, с пониманием прислушиваться к рекомендациям и мероприятиям власти".


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Автор: Игорь Садженица
Теги: Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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