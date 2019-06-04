Спортивная и соблазнительная: какие фото постит в Instagram украинская легкоатлет Ольга Саладуха

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Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / instagram.com/olga_saladukha

Известная украинская легкоатлетка, которая специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину, Ольга Саладуха активно ведет свою страницу в Instagram и постоянно радует своих подписчиков мотивирующими фото.

Ольга – чемпионка мира, бронзовая призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта Украины.

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На ее счету немало побед, одна из последних – бронзовая медаль по тройному прыжку на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго.

Саладуха активна в соцсети, ее Instagram наполнен мотивирующими фотографиями тренировок или отдыха. Ольга – обладательница подтянутого, хорошо подкачанного тела, которое стало результатом систематических тренировок и спортивного стиля жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gym time ‍♀️ #gym #improveyourself

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be yourself ?#beyourself

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunny Portugal ️#loveit

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday work #sportlife

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is good #nofilter

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello September #mood with @foberini Foto by: @victorbondar.photo

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always with smile #trainingday

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

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Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Источник: 24 канал
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