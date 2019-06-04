Спортивная и соблазнительная: какие фото постит в Instagram украинская легкоатлет Ольга Саладуха

Известная украинская легкоатлетка, которая специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину, Ольга Саладуха активно ведет свою страницу в Instagram и постоянно радует своих подписчиков мотивирующими фото.

Ольга – чемпионка мира, бронзовая призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта Украины.

Читайте также: Украинка Саладуха завоевала вторую медаль для Украины на ЧЕ по легкой атлетике

На ее счету немало побед, одна из последних – бронзовая медаль по тройному прыжку на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго.

Саладуха активна в соцсети, ее Instagram наполнен мотивирующими фотографиями тренировок или отдыха. Ольга – обладательница подтянутого, хорошо подкачанного тела, которое стало результатом систематических тренировок и спортивного стиля жизни.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram