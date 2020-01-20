Спортивная и соблазнительная: какие фото публикует в инстаграме украинская легкоатлетка Килипко
Украинская легкоатлетка Марина Килипко довольно активно ведет свою страницу в инстаграме, где публикует фото с тренировок и отдыха.
Марина Килипко – чемпионка Украины и национальная рекордсменка в прыжках с шестом, участница Олимпийских игр 2016 года.
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На странице спортсменки можно найти много фотографий с тренировок, соревнований и отдыха. Килипко нередко показывает свою подтянутую и соблазнительную фигуру.
Что такое прыжки с шестом
Прыжки с шестом – это легкоатлетическая дисциплина, считаются олимпийским видом спорта. Выглядит это так: спортсмену необходимо преодолеть определенную высоту с использованием гибкой жерди.
Этот вид спорта известен с древности: он входил в соревнования древних греков, критян и кельтов. В программу современных Олимпийских игр прыжки с шестом для мужчин вошли в 1896 году, для женщин – в 2000 году.
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