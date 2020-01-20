24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Спортивная и соблазнительная: какие фото публикует в инстаграме украинская легкоатлетка Килипко

45 Читати новину українською
Марина Килипко / instagram.com

Украинская легкоатлетка Марина Килипко довольно активно ведет свою страницу в инстаграме, где публикует фото с тренировок и отдыха.

Марина Килипко – чемпионка Украины и национальная рекордсменка в прыжках с шестом, участница Олимпийских игр 2016 года.

Читайте также: Красавица Бех-Романчук показала фото с первых тренеровок в новом году

На странице спортсменки можно найти много фотографий с тренировок, соревнований и отдыха. Килипко нередко показывает свою подтянутую и соблазнительную фигуру.

Что такое прыжки с шестом
Прыжки с шестом – это легкоатлетическая дисциплина, считаются олимпийским видом спорта. Выглядит это так: спортсмену необходимо преодолеть определенную высоту с использованием гибкой жерди.

Этот вид спорта известен с древности: он входил в соревнования древних греков, критян и кельтов. В программу современных Олимпийских игр прыжки с шестом для мужчин вошли в 1896 году, для женщин – в 2000 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is a journey #mylife #journey #sunnydays #lovesunnydays #hotday #sport #sportgirl #sportlife

A post shared by Maryna Kylypko (@maryna_kylypko) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In relaxation#supboard #lovekharkov

A post shared by Maryna Kylypko (@maryna_kylypko) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GM it still happens #dawn #antalya #gm #lovemorning

A post shared by Maryna Kylypko (@maryna_kylypko) on

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Переход на летнее время: в ночь на 29 марта украинцы переведут часы
сегодня
165059
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:01 Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тисяч евро: фото
Юрій Семенюк 51
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3380
сегодня 19:05 Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование
Станіслав Безушко 25
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15748
сегодня 15:37 Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?
Андрій Тудовші 193
Новости
Больше новостей
Залиште відгук