Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал легкоатлетку, побеждавшую на Олимпиаде

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Юлия Гущина дисквалифицирована
Юлия Гущина дисквалифицирована

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал двух российских спортсменок за употребление допинга. Наказали бегунью Юлию Гущину и Анну Назарову (Кляшторная), которая специализируется на прыжках в длину.

Решение CAS в отношении Юлии Гущиной вынесено на основании повторных проверок. В пробах, взятых у спортсменки на чемпионате мира в Тэгу (2011 год) и Олимпийских играх в Лондоне (2012 год), обнаружен туринабол. Гущина дисквалифицирована на 4 года с даты временного отстранения – 27 марта 2017 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2014 года. Среди них – золотая медаль командного чемпионата Европы 2011 года, золото чемпионата мира (2013 год, эстафета 4х400 метров) и серебро в этой же дисциплине на Олимпиаде-2012. Но стоит отметить, что Гущина была лишена награды Олимпиады-2012 еще в 2017 году. Тогда всю российскую команду дисквалифицировали после обнаружения в пробах Антонины Кривошапко допинга.

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Причем это не первый раз россиянку лишают медалей с Олимпиады. Проверка образцов из Пекина-2008 партнерши Юлии Гущиной по эстафетному бегу Юлии Чермошанской привела к обнаружению у нее двух запрещенных веществ – станозолола и мастабала. Решением дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета от 16 августа 2016 года она была дисквалифицирована с Олимпийских игр в Пекине 2008 года и лишена золотой олимпийской медали. Вместе с ней была дисквалифицирована и потеряла золотые медали вся женская сборная России в эстафетном беге 4×100 метров на пекинской олимпиаде.

Решение CAS относительно Анны Назаровой (Кляшторной) вынесено на основании повторной проверки. В пробе, взятой у спортсменки на Олимпийских играх в Лондоне (2012 год), тоже был обнаружен туринабол. Назарова (Кляшторная) дисквалифицирована на 2 года с даты временного отстранения – 17 мая 2017 года (срок дисквалификации уже истек). Однако аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 8 августа 2012 года по 31 августа 2014 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости России легкая атлетика Олимпиада-2012 Допинг
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