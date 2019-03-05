Спортивный Оскар 2018: объявлены имена претендентов

В Олимпийском доме определялись с именами победителей Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года 2018" в 9 номинациях. Имена обладателей "Спортивного Оскар" Украины назовут во время самой церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.

Определение победителей состоялось путем тайного голосования. Голосовали легендарные спортсмены разных лет.

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Отбор претендентов и номинантов Церемонии проходил в 3 этапа. Сначала экспертная комиссия специалистов Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ выступлений наших спортсменов на главных спортивных стартах года, подготовив расширенный список претендентов в каждой номинации (6–8 человек). После этого в течение двух недель проходило голосование спортивных журналистов нашей страны. По итогам голосования, в котором приняло участие 240 ведущих спортивных журналистов из всех регионов, была определена тройка претендентов, среди которых сегодня "академики" выбрали победителей в каждой номинации.

Кандидаты для награждения Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года–2018"

1. Лучший спортсмен года

Александр Абраменко – чемпион XXIII зимних Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика)

Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе (87 кг)

Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях)

2. Лучшая спортсменка года

Дарья Билодид – чемпионка мира по дзюдо (48кг)

Елена Костевич – чемпионка (25м) и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по стрельбе (микст 10м), обладательница мирового рекорда

Элина Свитолина – четвёртая ракетка мира, победительница итогового турнира WTA

3. Лучший тренер года

Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу (за подготовку Олимпийского чемпиона Александра Абраменко)

Тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – личные тренеры Дарьи Билодид – чемпионки мира по дзюдо

Игорь Черединов – личный тренер Елены Костевич – чемпионки мира, бронзового призера чемпионата мира и Европы по стрельбе

4. Сенсация года

Марьян Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике (ходьба 50 км)

Роман Свичкар – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпагах

Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе (68кг)

5. Лучшая команда года (сборная)

Мужская четверка парная по академической гребле в составе Ивана Довгодько, Дмитрия Михая, Сергея Гриня, Александра Надтоки – бронзовые призеры чемпионата мира

Дуэт стрелков Елена Костевич – Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и чемпионата Европы, обладатели мирового рекорда (микст, пистолет, 10м)

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Анна Ольховик, Кристины Филевич, Евгений Спитковской, Елены Огородниковой – бронзовые призеры чемпионата Европы

6. Олимпийская надежда Украины

Екатерина Черний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах (личное первенство, смешанные команды)

Михаил Кохан – чемпион ІІІ Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (метание молота), чемпион Европы U18 (победил с рекордами соревнований), серебряный призер чемпионата мира U20

Ярослава Магучих – чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту), чемпионка Европы U18 (победила с рекордом соревнований)

7. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Виталий Лукьяненко – двукратный чемпион ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону среди спортсменов с нарушением зрения (7.5 км, 15 км)

Елизавета Мерешко – обладательница 8 наград (5 золотых и 3 серебряных) чемпионата Европы по плаванию, рекордсменка мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения

8. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай

Лариса Соловьева – чемпионка мира по пауэрлифтингу

Женская сборная Украины по шахматам в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Натальи Жуковой, Анны Ушениной, Юлии Осьмак – серебряные призеры Шахматной Олимпиады

Имена обладателей "Спортивного Оскара" Украины назовут во время церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.