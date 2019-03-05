Спортивный Оскар 2018: объявлены имена претендентов
В Олимпийском доме определялись с именами победителей Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года 2018" в 9 номинациях. Имена обладателей "Спортивного Оскар" Украины назовут во время самой церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.
Определение победителей состоялось путем тайного голосования. Голосовали легендарные спортсмены разных лет.
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Отбор претендентов и номинантов Церемонии проходил в 3 этапа. Сначала экспертная комиссия специалистов Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ выступлений наших спортсменов на главных спортивных стартах года, подготовив расширенный список претендентов в каждой номинации (6–8 человек). После этого в течение двух недель проходило голосование спортивных журналистов нашей страны. По итогам голосования, в котором приняло участие 240 ведущих спортивных журналистов из всех регионов, была определена тройка претендентов, среди которых сегодня "академики" выбрали победителей в каждой номинации.
Кандидаты для награждения Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года–2018"
1. Лучший спортсмен года
Александр Абраменко – чемпион XXIII зимних Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика)
Жан Беленюк – серебряный призер чемпионата мира по греко-римской борьбе (87 кг)
Олег Верняев – серебряный призер чемпионата мира по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях)
2. Лучшая спортсменка года
Дарья Билодид – чемпионка мира по дзюдо (48кг)
Елена Костевич – чемпионка (25м) и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по стрельбе (микст 10м), обладательница мирового рекорда
Элина Свитолина – четвёртая ракетка мира, победительница итогового турнира WTA
3. Лучший тренер года
Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу (за подготовку Олимпийского чемпиона Александра Абраменко)
Тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – личные тренеры Дарьи Билодид – чемпионки мира по дзюдо
Игорь Черединов – личный тренер Елены Костевич – чемпионки мира, бронзового призера чемпионата мира и Европы по стрельбе
4. Сенсация года
Марьян Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике (ходьба 50 км)
Роман Свичкар – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию на шпагах
Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе (68кг)
5. Лучшая команда года (сборная)
Мужская четверка парная по академической гребле в составе Ивана Довгодько, Дмитрия Михая, Сергея Гриня, Александра Надтоки – бронзовые призеры чемпионата мира
Дуэт стрелков Елена Костевич – Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и чемпионата Европы, обладатели мирового рекорда (микст, пистолет, 10м)
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Анна Ольховик, Кристины Филевич, Евгений Спитковской, Елены Огородниковой – бронзовые призеры чемпионата Европы
6. Олимпийская надежда Украины
Екатерина Черний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах (личное первенство, смешанные команды)
Михаил Кохан – чемпион ІІІ Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (метание молота), чемпион Европы U18 (победил с рекордами соревнований), серебряный призер чемпионата мира U20
Ярослава Магучих – чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту), чемпионка Европы U18 (победила с рекордом соревнований)
7. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
Виталий Лукьяненко – двукратный чемпион ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону среди спортсменов с нарушением зрения (7.5 км, 15 км)
Елизавета Мерешко – обладательница 8 наград (5 золотых и 3 серебряных) чемпионата Европы по плаванию, рекордсменка мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения
8. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай
Лариса Соловьева – чемпионка мира по пауэрлифтингу
Женская сборная Украины по шахматам в составе Анны Музычук, Марии Музычук, Натальи Жуковой, Анны Ушениной, Юлии Осьмак – серебряные призеры Шахматной Олимпиады
Имена обладателей "Спортивного Оскара" Украины назовут во время церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.