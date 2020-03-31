Спорткомплекс US Open превратят во временную больницу в Нью-Йорке
Спортивный центр в Нью-Йорке, где проходят матчи US Open, на время пандемии коронавируса переоборудован во временную больницу.
Всего планируется установили 350 коек, пишет ESPN.
В то же время Британия превратит Манчестер Арену и Бирмингем в гигантские больницы с моргами
Использовать планируют и кухню стадиона имени Луи Армстронга. Там будут готовить до 25 тысяч готовых обедов для пациентов, медработников, волонтеров и школьников в Нью-Йорке.
- США на первом месте по распространению коронавируса в мире. По состоянию на 31 марта инфицировано более 164 тысяч человек.
- Нью-Йорк на первом месте среди американских городов – более 67 тысяч подтвержденных инфицированных.
- В целом в США от COVID-19 умерло 3170 человек, из них 914 – в Нью-Йорке.
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