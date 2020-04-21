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Спортсменам в Украине разрешили тренироваться во время карантина: детали

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Спортсменам в Украине разрешили тренироваться во время карантина / НОК Украины

Украинским спортсменам разрешили проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина. Министерство молодежи и спорта Украины дало разъяснение по организации индивидуальных тренировок.

Министерство молодежи и спорта сообщает, что проведение индивидуальных тренировок разрешается спортсменам сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.

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В ведомстве рассказали, где и с кем могут тренироваться спортсмены. В частности, на индивидуальных тренировках спортсменов разрешается пребывание дополнительно не более одного человека. Это может быть тренер, медик и тому подобное.

Тренировки можно проводить вблизи своего места проживания, вдоль улиц, дорог и только на открытом воздухе.

В ведомстве напомнили об обязательном соблюдении социальной безопасной дистанции между лицами, обеспечение участников тренировок средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками.

Также в министерстве обратили внимание, что обязательными условиями тренировок является соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и условий карантина, установленных в населенном пункте.

В Украине введен карантин до 24 апреля. Однако ожидается, что карантин продлят до 12 мая, однако со смягчением.


Карантин до 12 мая / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Министерство молодежи и спорта Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Спорт
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