Спортсменам в Украине разрешили тренироваться во время карантина: детали
Украинским спортсменам разрешили проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина. Министерство молодежи и спорта Украины дало разъяснение по организации индивидуальных тренировок.
Министерство молодежи и спорта сообщает, что проведение индивидуальных тренировок разрешается спортсменам сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.
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В ведомстве рассказали, где и с кем могут тренироваться спортсмены. В частности, на индивидуальных тренировках спортсменов разрешается пребывание дополнительно не более одного человека. Это может быть тренер, медик и тому подобное.
Тренировки можно проводить вблизи своего места проживания, вдоль улиц, дорог и только на открытом воздухе.
В ведомстве напомнили об обязательном соблюдении социальной безопасной дистанции между лицами, обеспечение участников тренировок средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками.
Также в министерстве обратили внимание, что обязательными условиями тренировок является соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и условий карантина, установленных в населенном пункте.
В Украине введен карантин до 24 апреля. Однако ожидается, что карантин продлят до 12 мая, однако со смягчением.
Карантин до 12 мая / Инфографика 24 канала
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