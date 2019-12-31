Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

Авторитетное английское издание Sky Sports опубликовало свой список спортсменов десятилетия.

Первое место было отдано американской теннисистке Серене Уильямс, которая в период с 2010-го по 2019 годы выиграла 12 турниров Большого шлема.

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Второе место занял 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который 5 из 6 своих чемпионских титулов завоевал именно в нынешнем десятилетии.

Третье и четвертое место заняли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно. Замыкает топ-5 непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, который уже завершил свою карьеру.

Список выглядит следующим образом:

1. Серена Уильямс (Теннис);

2. Льюис Хэмилтон (Формула-1);

3. Криштиану Роналду (Футбол);

4. Лионель Месси (Футбол);

5. Флойд Мейвезер (Бокс).