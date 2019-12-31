24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

36 Читати новину українською
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото из открытых источников

Авторитетное английское издание Sky Sports опубликовало свой список спортсменов десятилетия.

Первое место было отдано американской теннисистке Серене Уильямс, которая в период с 2010-го по 2019 годы выиграла 12 турниров Большого шлема.

Читайте также: Историческая медаль Подручного и удивительная Харлан: главные победы 2019 года

Второе место занял 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который 5 из 6 своих чемпионских титулов завоевал именно в нынешнем десятилетии.

Третье и четвертое место заняли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно. Замыкает топ-5 непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, который уже завершил свою карьеру.

Список выглядит следующим образом:

1. Серена Уильямс (Теннис);
2. Льюис Хэмилтон (Формула-1);
3. Криштиану Роналду (Футбол);
4. Лионель Месси (Футбол);
5. Флойд Мейвезер (Бокс).

Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
сегодня
117491
Автор: Висент Луис
Теги: Бокс Спорт Новости Спорта Футбол Теннис Лионель Месси Серена Уильямс Льюис Хэмилтон Криштиану Роналду Формула-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:00 Историческая медаль Пидручного и невероятная Харлан: главные победы 2019 года
Михайло Гема 166
30 декабря 11:41 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 409
30 декабря 20:47 Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео
Юрій Семенюк 460
30 декабря 19:31 Сборная Украины записала новогоднее поздравление: яркое видео
Юрій Семенюк 89
30 декабря 17:32 Кто управляет современным боксом: топ-10 главных промоутеров
Андрій Тудовші 134
Новости
Больше новостей
Залиште відгук