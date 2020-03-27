Спортсмены, которые отбудут дисквалификацию за допинг, смогут выступить на Олимпиаде в Токио
Спортсмены, которые успеют отбыть дисквалификацию до старта Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, смогут выступить на этих соревнованиях.
Об этом сообщил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.
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Некоторые из дисквалифицированных спортсменов не смогли бы выступить на играх в Японии, если бы они прошли в 2020 году.
Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не конкретным спортивным событиям. Неважно, проходят они или нет. Когда вы отбыли свое наказание, то можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продолжать дисквалификацию с юридической точки зрения.
Однако, я согласен, что это может стать проблемой для чистых спортсменов, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы усилить контроль,
– сказал Банька.
- Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.
- При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
- Будет сохраняться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.
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