Спортсмены, которые отбудут дисквалификацию за допинг, смогут выступить на Олимпиаде в Токио

Спортсмены, которые успеют отбыть дисквалификацию до старта Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год, смогут выступить на этих соревнованиях.

Об этом сообщил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

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Некоторые из дисквалифицированных спортсменов не смогли бы выступить на играх в Японии, если бы они прошли в 2020 году.

Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не конкретным спортивным событиям. Неважно, проходят они или нет. Когда вы отбыли свое наказание, то можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продолжать дисквалификацию с юридической точки зрения.

Однако, я согласен, что это может стать проблемой для чистых спортсменов, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы усилить контроль,

– сказал Банька.

Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.

При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.

Будет сохраняться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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