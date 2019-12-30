Потери 2019: кто из спортсменов умер в этом году

Спорт 24 вспоминает известных спортсменов, которые ушли из жизни в 2019 году. Кто-то умер, прожив долгую жизнь и оставив заметный след в истории спорта. А кто трагически погиб, только начав приобретать мировую славу. Есть и те, кто умерли прямо во время соревнований, на глазах у зрителей.

В этом году мир потрясли несколько трагических смертей спортсменов. Так, первая из них произошла еще в январе.

Узнайте: Кто из выдающихся личностей умер в 2019-м

Футболист Эмилиано Сала

21 января исчез самолет, на борту которого находился экс-форвард французского "Нанта" Эмилиано Сала. Он летел из Нанта в Кардифф, где подписал выгодный контракт с местной командой "Кардифф Сити". Однако, сыграть за свою новую команду он так и не смог.



Самолет Эмилиано Сала упал в Ла-Манш / фото: rbc

Самолет, на котором было только два человека: Сала и пилот, просто исчез с радаров. Перед исчезновением самолет просил об экстренной посадке, однако так до нее и не долетел. Поисковая операция длилась 4 дня, после ее прекратили, поскольку понимали, что никто не мог выжить. Спустя почти 20 дней в Ла-Манше знашли обломки пропавшего самолета. В нем обнаружили тело футболиста. Опознать его удалось по отпечаткам пальцев.

Эмилиано Сала погиб в результате травмы головы и грудной клетки. Однако, что интересно, в крови спортсмена было обнаружено CO в количестве 58%. На этом уровне симптомы предусматривают судороги, потерю сознания и сердечный приступ.

Вероятно, самолет упал из-за неисправности фильтров и выброс угарного газа. Тело пилота найти так и не удалось.

Один из лучших вратарей Гордон Бэнкс

В ночь на 12 февраля 2019 года в Англии на восемьдесят втором году жизни умер Гордон Бэнкс. Футболист был одним из лучших вратарей XX века. ФИФА шесть раз признавала его голкипером года.

За сборную Англии Гордон Бэнкс сыграл 73 матча, в которых пропустил 57 голов. Именно он был основным голкипером англичан на триумфальном для "трех львов" домашнем Чемпионате мира 1966 года. За два года он получил бронзу чемпионата Европы со сборной Англии.

В декабре 2015 года Бэнкс лечился от рака почки.



Гордона Бэнкса шесть раз признавали голкипером года / фото: sports

Гонщик Ники Лауда

20 мая в Швейцарии умерла легенда Формулы-1 австриец Ники Лауда. Ему был 71 год. Вероятной причиной смерти австрийского гонщика назвали пересадку легких, которую он перенес в июле 2018 года после осложнений от гриппа.

В 27 лет Ники Лауда попал в автокатастрофу и получил многочисленные ожоги. После этого он перенес пластическую операцию и пересадку почки: на его лице навсегда остались следы аварии.

Однако такое событие, которое казалось бы, могло поставить крест на карьере гонщика, а не помешало ему стать чемпионом "Формулы-1" еще два раза – в 1977 и в 1984 годах.



Ники Лауда в молодости потерял часть уха и веки / фото из открытых источников

Последние несколько лет Лауда занимался бизнесом. С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" Mercedes AMG.

Боксер Максим Дадашев

Одна из самых трагических и обсуждаемых спортивных смертей года – смерть Максима Дадашева после пропущенного удара в голову.

20 июля в США состоялся бой за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе между пуэрториканцем Сабриелем Матиасом и русским Максимом Дадашевым.



Максим Дадашев и Сабриель Матиас перед боем / фото из открытых источников

В 11 раунде Дадашев пропустил мощный удар слева в голову, ему стало плохо. Матиас пытался нокаутировать Дадашева, однако команда россиянина остановила бой.

Покинуть ринг самостоятельно Дадашев уже не удалось: его вынесли на носилках. В больнице у него обнаружили отек мозга и провели трипанацию черепа. Следующие три дня он находился в крайне тяжелом состоянии.



Дадашев не смог самостоятельно покинуть ринг / фото из открытых источников

В конце концов, сердце не выдержало. Максим Дадашев умер 23 июля в больнице. Ему было всего 28.

Интересный материал: Максим Дадашев и другие известные боксеры, которые трагически погибли на ринге (18+)

Это смертельное поражение было первым и единственным для Дадашева на профессиональном ринге. Сабриель Матиас, который, вероятно, навсегда войдет в историю бокса из-за этого поединка, отказался от гонорара за этот бой. Боксер заявил, что ему не нужны такие деньги.

Через несколько дней произошла еще одна подобная смерть на профессиональном ринге: 25 июля от полученных в бою травм скончался аргентинский боксер Уго Сантильяна. Ему было всего 23.

Смертельным для него стал 10-раундовый поединок против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу, который закончился ничьей. Сантильяна закончил бой с окровавленным лицом и едва стоял на ногах.

Подробнее: После боя умер аргентинский боксер Уго Сантильяна (18+)

Через некоторое время боксер начал терять сознание. В больнице у него обнаружили отек мозга и прооперировали. За несколько дней у него, как и в Дадашева, остановилось сердце.

Чемпион по толканию ядра Роман Вирастюк

27 июля неожиданно оборвалась жизнь известного украинского спортсмена Романа Вирастюка. Менее осведомленные в спорте связывали его только с именитым родным братом – Василием Вирастюком. Однако за его плечами – сотни чемпионатов по легкой атлетике.

Роман Вирастюк был членом юношеской, юниорской и молодежной сборной СССР, серебряным призером последнего чемпионата СССР 1991 года, обладателем Кубка СССР. 17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины.

Здесь подробнее: Человек с большим сердцем: биография Романа Вирастюка



Василий и Роман Вирастюки / фото: kp.ua

В 1994 году спортсмен занял третье место на чемпионате Европы, а в 1995 году он стал капитаном Олимпийской сборной Украины и занимал этот пост до 2005 года. В 2016 г. Вирастюк работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта.

В июле 2019 года ему сделали сложную операцию на сердце, которые длилась более 20 часов. Однако сердце манипуляций не выдержало.

Гонщица Джесси Комбс

27 августа в свои 39 лет трагически погибла Джесси Комбс, которую официально называли самой быстрой женщиной на четырех колесах.

Трагедия произошла на сухом озере в пустыне Алворде в штате Орегон. Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 996 километров в час. Однако не справилась с такой бешеной скоростью и разбилась.



Джесси Комбс погибла, пытаясь побить собственный рекорд / фото: esquire

Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

Свой первый рекорд на четырехколесном транспортном средстве Джесси Комбс установила в октябре 2013 года. Тогда она достигла скорости 640,5 километров в час за рулем Eagle Supersonic Speed ​​Challenger.

Гонщик Антуан Юбер

Еще одна смерть на скорости. 31 августа в Бельгии умер совсем молодой профессиональный автогонщик Антуан Юбер. Чемпион серии GP3 2018 разбился прямо на трассе во время этапа серии "Формулы-2".

Юбер вылетел с трассы, врезался в заграждение, а затем его болид по инерции вынесло обратно на трек, где у него на полной скорости врезался другой гонщик Хуан-Мануэль Корреа. Спортсмена госпитализировали, однако он скончался через несколько часов. Ему было всего 22.

Смотрите видео с моментом аварии Юбера

Легенда водно-моторного спорта Фабио Буцци

17-го сентября умер Фабио Буцци – 10-кратный чемпион мира по гонкам на скоростных катерах. Буцци умер в результате аварии моторной лодки недалеко от Монако.

Ему было 76 лет, и он пытался установить новый рекорд скорости. Возле финиша его лодка со скоростью 148 километров в час врезался в искусственный риф. Вместе с итальянцем погиб нидерландский механик.

За свою карьеру Буцци выиграл 10 чемпионатов мира. В 1978 году он установил мировой рекорд для лодок с дизельным двигателем, развив скорость 191,58 км/ч. В апреле 2019 года, когда ему было 75, он установил новый рекорд – 277,5 км/ч.



Фабио Буцци в 2019 году успел установить новый мировой рекорд / фото: lodkalife

Звезда "Зенита" Фернандо Риксен

18 сентября во возрасте 43 лет от редкой болезни скончался бывший футболист российского "Зенита", шотландского "Рейнджерс" и сборной Нидерландов. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом и последний год Фернандо Риксен передвигался в коляске.

Этот вид склероза является чрезвычайно редким. По всему миру число людей, страдающих от него, оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год. Обычно после обнаружения болезни человек живет от трех до пяти лет. Риксен смог прожить шесть.



Фернандо Риксен умер от редкой болезни / фото: gettyimages

Трагические смерти молодых и обнадеживающих

11 марта спортивный мир всколыхнуло самоубийство Келли Кэтлин. 23-летняя трехкратная чемпионка по велотреку и призер Олимпиады в Бразилии была одной из лучших в этом спорте в Америке.

В Севастополе в начале августа погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вицечемпионка мира Элина Гисмеева. Девушки пошли купаться в шторм в море и утонули.

14 ноября на Киевщине на переезде поезд насмерть сбил молодую девушку. Ею оказалась участница женской молодежной сборной Украины Амина Булах. 18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре этого года Амина выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.

Выяснилось, что виной ее трагической смерти были наушники – девушка пересекала пути, слушая музыку, поэтому даже не среагировала на поезд.



Амина Булах в наушниках переходила пути и погибла под поездом / фото: nv.ua

23 декабря в автокатастрофе разбился защитник футбольного клуба "ЛДУ Кито" Эдисон Реальпе. Его авто на скорости врезалось в фонарный столб. Футболисту было всего 23.