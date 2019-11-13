Спортсмены под флагом террористов из "ДНР" выступили на турнире в Японии: фото

Сайты террористов и оккупантов так называемой "ДНР" браво отрапортовали о том, что их спортсмены выступили на международном турнире в Японии. И даже выложили фото, где они позируют с так называемым "флагом ДНР".

Турнир состоялся 9-10 ноября в Токио. А на нем так называемая "сборная ДНР по карате завоевала 13 медалей, в том числе 10 золотых, две серебряные и одну бронзовую", – кичатся сайты террористов. Там также отмечают, что "команда ДНР была представлена как полноценный член Всемирной федерации каратэномичи".

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Здесь стоит отметить, что Всемирная федерация каратэномичи (KWF), которая и была организатором турнира, не относится к официальным. Это международная организация, целью которой является возвращение к традициям японского каратэ. Этот вид единоборств отличается применением различных техник: ударов руками, локтями, ногами, головой, бросковыми приемами.

"Всемирная федерация каратэномичи (KWF), которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ. Это узкое ответвление, по сути, представляет отдельный вид спорта, не очень популярен в мире. У него нет шансов даже в ближайшей перспективе быть включенным в олимпийскую программу. Однако сам факт участия некоей "команды ДНР" в международных соревнованиях неприятно удивляет и требует реакции, по меньшей мере со стороны наших дипломатов", – отметил Игорь Левенштейн в комментарии "Обозревателю".

И все же вопросы остаются. Как Япония могла позволить использовать символы террористических организаций на турнире у себя в стране? Если это был международный турнир, гражданами какой страны были те лица, которые выступили под флагом террористической ДНР (вряд ли японское посольство поставило бы визы в загранпаспорта псевдореспублик)? Как на это отреагируют соответствующие украинские органы – Министерство иностранных дел, Посольство Украины в Японии, Служба безопасности Украины, Министерство культуры, молодежи и спорта.