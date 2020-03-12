Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список
Коронавирус добрался до спорта и разрушает спортивные календари. Уже остановлены и отменены матчи ряда турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также зафиксированы первые случаи заражения спортсменов, список читайте дальше.
Футбол
- В феврале 23-летняя Ильхам Шейхи стала первой футболисткой, которая умерла из-за заболевания новым коронавирусом. Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием.
- Немецкий футбольный клуб "Ганновер" официально сообщил, что защитники Яннес Хорн и Тимо Хюберс инфицированны коронавирусом.
- 11 марта футбольный клуб "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицированный коронавирусом COVID-19. Футболист рассказал, что он в порядке.
К теме Коронавирус и спорт – отменены и перенесены события в режиме онлайн
- У трех игроков английского "Лестера" обнаружены симптомы коронавируса. Пока фамилии футболистов не называют.
- 12 марта итальянская команда "Сампдория" сообщила, что Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Футболист заявил, что в порядке.
Баскетбол
У игрока баскетбольного клуба "Реал" Мадрид Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.
Игроки команды НБА "Юты" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. При чем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.
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Что такое коронавирус Covid-2019?
Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома.
В 2020 году в Европе, в частности в Италии начала быстро расти число инфицированных коронавирусом. На сегодня случаи коронавирус зафиксированы во всех странах Евросоюза.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой. В Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом.
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