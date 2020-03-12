Какие спортсмены заболели коронавирусом – онлайн список

Коронавирус добрался до спорта и разрушает спортивные календари. Уже остановлены и отменены матчи ряда турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также зафиксированы первые случаи заражения спортсменов, список читайте дальше.

Футбол

В феврале 23-летняя Ильхам Шейхи стала первой футболисткой, которая умерла из-за заболевания новым коронавирусом. Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием.

из-за заболевания новым коронавирусом. Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием. Немецкий футбольный клуб "Ганновер" официально сообщил, что защитники Яннес Хорн и Тимо Хюберс инфицированны коронавирусом.

11 марта футбольный клуб "Ювентус" официально сообщил, что защитник Даниэле Ругани инфицированный коронавирусом COVID-19. Футболист рассказал, что он в порядке.

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У трех игроков английского "Лестера" обнаружены симптомы коронавируса. Пока фамилии футболистов не называют.

12 марта итальянская команда "Сампдория" сообщила, что Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Футболист заявил, что в порядке.

Баскетбол

У игрока баскетбольного клуба "Реал" Мадрид Трея Томпкинса подтвердили коронавирус.

Игроки команды НБА "Юты" Руди Гобер и Донован Митчелл заразились коронавирусом. При чем СМИ сообщают, что именно Гобер заразил Митчелла.

Важно УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавируса: Евро-2020 могут перенести

Что такое коронавирус Covid-2019?

Так называют вспышку коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома.

В 2020 году в Европе, в частности в Италии начала быстро расти число инфицированных коронавирусом. На сегодня случаи коронавирус зафиксированы во всех странах Евросоюза.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, однако называет ее контролируемой. В Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал