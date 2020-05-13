Сразу три европейские страны официально объявили о возобновлении футбола
Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщают официальные сайты лиг, пишет 24 канал.
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Сезон в чемпионате Португалии будет возобновлен 4 июня матчами 25 тура. Возобновить тренировки португальским клубам разрешили еще 4 мая. После 24 туров в турнирной таблице лидирует "Порту".
Чемпионат Чехии возобновится 23 мая. Клубам осталось доиграть по 6-7 поединков. Матчем "открытия" станет отложенный поединок 24-го тура "Теплице" – "Слован", а уже 25 мая пройдут матчи следующего тура. В турнире лидирует пражская "Славия", которая набрала 58 очков.
Австрия объявила о восстановлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день пройдет финал национального Кубка. Австрийская бундеслига восстановится чуть позже.
- Важно, что матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.
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