24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Сразу три европейские страны официально объявили о возобновлении футбола

- Читати новину українською
Возобновление футбола в Чехии, Австрии и Португалии
Возобновление футбола в Чехии, Австрии и Португалии / Footboom

Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщают официальные сайты лиг, пишет 24 канал.

Читайте также Тренер топ-клуба УПЛ выступил против возобновления сезона

Сезон в чемпионате Португалии будет возобновлен 4 июня матчами 25 тура. Возобновить тренировки португальским клубам разрешили еще 4 мая. После 24 туров в турнирной таблице лидирует "Порту".

Чемпионат Чехии возобновится 23 мая. Клубам осталось доиграть по 6-7 поединков. Матчем "открытия" станет отложенный поединок 24-го тура "Теплице" – "Слован", а уже 25 мая пройдут матчи следующего тура. В турнире лидирует пражская "Славия", которая набрала 58 очков.

Австрия объявила о восстановлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день пройдет финал национального Кубка. Австрийская бундеслига восстановится чуть позже.

  • Важно, что матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус COVID-19 Португалия Чехия Австрия Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Легендарный футболист "Динамо" станет отцом в 70 лет
12 мая , 21:36 Легендарный футболист "Динамо" станет отцом в 70 лет
Юрій Семенюк
Настоящий зверь: Майк Тайсон агрессивно боксирует на тренировках – видео
12 мая , 13:19 Настоящий зверь: Майк Тайсон агрессивно боксирует на тренировках – видео
Михайло Гема
Фергюсон из госпиталя выложил шокирующее фото своего лица после поражения Гейджи
12 мая , 12:02 Фергюсон из госпиталя выложил шокирующее фото своего лица после поражения Гейджи
Юрій Семенюк