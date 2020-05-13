Сразу три европейские страны официально объявили о возобновлении футбола

Чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии назвали даты возобновления сезона после почти двух месяцев карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщают официальные сайты лиг, пишет 24 канал.

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Сезон в чемпионате Португалии будет возобновлен 4 июня матчами 25 тура. Возобновить тренировки португальским клубам разрешили еще 4 мая. После 24 туров в турнирной таблице лидирует "Порту".

Чемпионат Чехии возобновится 23 мая. Клубам осталось доиграть по 6-7 поединков. Матчем "открытия" станет отложенный поединок 24-го тура "Теплице" – "Слован", а уже 25 мая пройдут матчи следующего тура. В турнире лидирует пражская "Славия", которая набрала 58 очков.

Австрия объявила о восстановлении футбольных соревнований с 30 мая. В этот день пройдет финал национального Кубка. Австрийская бундеслига восстановится чуть позже.

Важно, что матчи во всех трех странах будут проходить без зрителей на трибунах. Все футболисты должны будут пройти тест на коронавирус.

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