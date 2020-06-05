Клубы Первой лиги проголосовали за возобновление чемпионата и его доигрывание по регламенту и согласно медицинскому протоколу.

Решение должен утвердить исполком УАФ. 6 клубов поддержали, 4 выступили против. Также за возобновление проголосовал президент ПФЛ Сергей Макаров. Об этом сообщает корреспондент Tribuna.com Николай Решнюк.

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За выступили "Ингулец", "Металлист-1925", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар", "Черкасщина" и "Металлург".

выступили "Ингулец", "Металлист-1925", "Агробизнес", "Оболонь-Бровар", "Черкасщина" и "Металлург". Против: "Кремень", "Прикарпатье", "Николаев" и "Черноморец".

На совете лиг присутствовали 10 клубов первой лиги. Представители "Миная", "Волыни" и "Руха" отсутствовали. Также не посетили совет лиг "Авангард", "Балканы" и "Горняк-Спорт".

Клубы против возобновления сезона

Ранее восемь клубов обратились к руководству ПФЛ с просьбой не проводить в пятницу, 5 июня, заседание Совета лиг, на котором организаторы Первой и Второй лиг планируют устроить переголосование относительно формата доигрыванияПервой лиги 2019/20. Этими клубами являются "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы". Они направили в ПФЛ письма с призывом завершить нынешний сезон досрочно.

Клубы предлагают досрочно завершить чемпионат и утвердить начало нового – 2020/21. Также добавим, что в письмах, направленных в ПФЛ "Николаевом" и "Горняк-Спортом", есть угрозы бойкотировать заседание Совета лиг, если позицию клубов не услышат.

Заседание Совета лиг было запланировано на 5 июня около 11 часов по киевскому времени.

Именно эти восемь клубов голосовали против возобновления сезона на заседании от 21 мая. Затем стало известно, что в письме-опроснике, направленном ПФЛ клубам с целью определить оптимальный вариант продолжения сезона, "Минай" вместе с "Рухом, "Ингульцем", "Металлистом 1925", "Черкасщиной", "Агробизнесом", Металлургом" и "Оболонь-Бровар" голосовал за продолжение сезона по регламенту.

Кто выйдет в УПЛ

В новом сезоне украинская Премьер-лига (УПЛ) должна состоять из 14 команд. Таким образом, из Первой лиги "поднимутся" аж три команды, а из УПЛ вылетит в низшую лигу – одна.

Лидером первой лиги является львовский "Рух". На второй строчке "Волынь" из Луцка.

На данный момент самым сложным является решение вопроса с третьим местом в Первой лиге. "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" набрали по 37 очков.

По дополнительным показателям на третьей строчке "Минай", однако в "Ингульце" убеждены, что на этой ступени должен быть их клуб.