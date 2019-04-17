Сразу четыре украинки сыграют в основной сетке Roland Garros

Четыре украинские теннисистки гарантированно выступят в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

Это Элина Свитолина (№6 WTA), Леся Цуренко (№26 WTA), Даяна Ястремская (№37 WTA) и Екатерина Козлова (№93 WTA).

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В опубликованном заявочном листе 108 теннисисток: 107 первых номеров плюс Шелби Роджерс, которая воспользовалась защищенным рейтингом.

Также на попадание в основную сетку будут претендовать Ангелина Калинина (№135 WTA) и Катарина Завацкая (№171 WTA), однако в случае того, если они заявятся в квалификацию Ролан Гаррос, списки которой будут опубликованы через две недели.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 8 июня. Действующая победительница – Симона Халеп из Румынии.

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