Сразу два эпизода с участием украинца Леня попали в топ-10 моментов НБА: видео

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лень сыграл против "Бруклина" в матче регулярного чемпионата НБА. Однако сделал этот крайне неудачно.

Матч закончился со счетом 108:86 в пользу "Бруклина". Лень в этом матче не попал в стартовую пятерку, а в целом сыграл 16:21 минуты. За это время он набрал 10 очков и сделал 4 подбора.

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Однако сразу два эпизода с его участием попали в топ-10 игровых моментов дня в НБА. На шестом месте оказался момент, когда Лень неудачно сыграл на чужой половине площадки. Вместо того, чтобы принять вбрасывание из аута, он дал возможность перехватить мяч Леверту, который в конце сделал эффектный данк.

На четвертом месте еще один эпизод с участием Леня. На этот раз украинец не помешал Ирвингу забросить из-за него.

Видео лучших моментов игрового дня в НБА