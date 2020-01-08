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Сразу два телеканала покажут матчи сборной Украины на Евро-2020

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Трансляция матча сборной Украины по гандболу на Евро-2020 / ФГУ

Телеканалы "UA:Первый" и SPORT 1 покажут матчи мужской сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу.

Кроме матчей национальной команды, SPORT 1 покажет все игры турнира. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

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На Евро-2020 Украина сыграет в группе B. Соперниками "сине-желтых" будут команды Чехии, Австрии и Северной Македонии. Поединки группы пройдут в Вене. По итогам группового этапа в следующий раунд выйдут две лучшие сборные.

Отметим, что Евро-2020 пройдет в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Первый поединок состоится 9 января, финал – 26 января.

Матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2020:

  • 10 января – Северная Македония – Украина (начало в 21:30 по киевскому времени);
  • 12 января – Австрия – Украина (19:15);
  • 14 января – Украина – Чехия (21:30).
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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
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