Сразу два телеканала покажут матчи сборной Украины на Евро-2020
Телеканалы "UA:Первый" и SPORT 1 покажут матчи мужской сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу.
Кроме матчей национальной команды, SPORT 1 покажет все игры турнира. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.
Читайте также: Украина обидно проиграла Нидерландам перед Евро-2020
На Евро-2020 Украина сыграет в группе B. Соперниками "сине-желтых" будут команды Чехии, Австрии и Северной Македонии. Поединки группы пройдут в Вене. По итогам группового этапа в следующий раунд выйдут две лучшие сборные.
Отметим, что Евро-2020 пройдет в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции. Первый поединок состоится 9 января, финал – 26 января.
Матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2020:
- 10 января – Северная Македония – Украина (начало в 21:30 по киевскому времени);
- 12 января – Австрия – Украина (19:15);
- 14 января – Украина – Чехия (21:30).
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии