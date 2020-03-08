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Сразу два украинца отличились результативными передачами в чемпионате Бельгии – видео

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Украинцы Эдуард Соболь и Сергей Безус отличились голевыми передачами в матчах 29-го тура бельгийской Про Лиги.

Ассист Соболя помог "Брюгге" победить в дерби "Серкль" (2:1). В конце первого тайма украинец отдал голевой пас на Ванаку, который открыл счет в матче.

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Видео ассист​а Соболя

Результативная передача Романа Безуса не спасла "Гент" от разгрома в матче с "Шарлеруа" (1:4). Хавбек ассистировал Ньянгбо в середине второго тайма.

Позже Роман был заменен. Другой украинец, защитник "Гента", Игорь Пластун сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

Видео ассист​а Безуса

На счету Эдуарда Соболя 36 матчей за "Брюгге" в этом сезоне во всех турнирах, украинец отличился 4 ассистами. Роман Безус провел 29 матчей за "Гент", забив 7 мячей и отдав 5 голевых передач.

"Брюгге" Соболя уверенно лидирует в Про Лиге, набрав 70 очков после 29 туров. "Гент" опережает "Шарлеруа" на один пункт в борьбе за второе место, имея 55 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бельгия
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