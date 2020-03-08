Сразу два украинца отличились результативными передачами в чемпионате Бельгии – видео
Украинцы Эдуард Соболь и Сергей Безус отличились голевыми передачами в матчах 29-го тура бельгийской Про Лиги.
Ассист Соболя помог "Брюгге" победить в дерби "Серкль" (2:1). В конце первого тайма украинец отдал голевой пас на Ванаку, который открыл счет в матче.
К слову "Динамо" в большинстве победило "Александрию" и вернуло себе второе место: видео
Видео ассиста Соболя
Результативная передача Романа Безуса не спасла "Гент" от разгрома в матче с "Шарлеруа" (1:4). Хавбек ассистировал Ньянгбо в середине второго тайма.
Позже Роман был заменен. Другой украинец, защитник "Гента", Игорь Пластун сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.
Видео ассиста Безуса
На счету Эдуарда Соболя 36 матчей за "Брюгге" в этом сезоне во всех турнирах, украинец отличился 4 ассистами. Роман Безус провел 29 матчей за "Гент", забив 7 мячей и отдав 5 голевых передач.
"Брюгге" Соболя уверенно лидирует в Про Лиге, набрав 70 очков после 29 туров. "Гент" опережает "Шарлеруа" на один пункт в борьбе за второе место, имея 55 очков.
Выбор редакции
-
Историческая медаль сборной Украины по биатлону, победа в Кубке Дэвиса – главные новости 7 мартасегодня , 08:00
-
Сборная Украины по биатлону завоевала историческое "серебро" на Кубке мира-20207 марта , 19:17
-
"Динамо" в большинстве победило "Александрию" и вернуло себе второе место: видео7 марта , 19:17