Сразу две украинки вышли в четвертьфинал престижного турнира в Лас-Вегасе

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Катарина Завацкая
Катарина Завацкая / Фото из открытых источников

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина пробились в четвертьфинал турнира ITF в Лас-Вегасе.

Мэнди Минелла – Катарина Завацкая 0:2 (5:7, 3:6)

Завацкая, получившая третий номер посева, в 1/8 финала обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга. Украинка победила соперницу в двух сетах – 7:5, 6:3.

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Фанни Столлар – Ангелина Калинина 1:2 (7:6 (3), 1:6, 4:6)

Калинина во втором раунде победила представительницу Венгрии Фанни Столлар. Ангелина проиграла первый сет на тай-брейке, но сумела переломить ход встречи. В двух последующих партиях украинка была сильнее.

В 1/4 финала Завацкая сыграет против победительницы матча между Каролин Долхайд и Наташей Субхаш. Калинина за выход в полуфинал турнира поборется с пятой сеяной Варварой Лепченко из США. Интересно, что сыграть между собой украинки смогут только в финале.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Теннис
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