Сразу двое родственников звездной экс-чемпионки UFC умерли от коронавируса
Бывшая чемпионка минимального веса Роуз Намаюнас снялась с турнира UFC 249 из-за смерти двух членов семьи от коронавируса.
Об этом сообщил менеджер спортсменки Брайан Батлер-Ау.
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"Она рассчитывает вернуться в октагон как можно скорее, но сейчас мы просим людей уважать частную жизнь", – сказал Батлер-Ау.
Роуз должна была встретиться с бразильянкой Джессикой Андраде, но снялась из боя еще до того, как турнир был официально отменен.
Как известно, бойцовский турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, во второй раз отменен. Причина отмены турнира – пандемия коронавируса. Главным событием UFC 249 должен был стать бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова.
Кто такая Роуз Намаюнас
Американский боец смешанных боевых искусств, которая выступает под эгидой UFC в минимальной весовой категории. Финалистка 20-го сезона The Ultimate Fighter. Бывшая чемпионка минимального веса UFC.
В последний раз она появлялась в клетке в мае прошлого года, в зрелищном поединке уступив той же Джессике Андраде. Тогда бразильянка убийственно нокаутировала Роуз, воткнув ту слемом головой в канвас, и отобрала у нее чемпионский пояс.
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