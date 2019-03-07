Сразу пять спортсменок попали в топ-100 самых успешных женщин Украины

Пять спортсменок вошли в топ-100 самых успешных женщин в Украине по версии издания "Новое Время".

В список попали шахматистки Анна и Мария Музычук, баскетболистка Алина Ягупова, теннисистка Элина Свитолина и дзюдоистка Дарья Билодид.

Читайте также: Легендарный Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия

Сестры Музычук входят в топ-10 мирового рейтинга ФИДЕ. Элина Свитолина находится на 6 месте в мировом рейтинге WTA.

Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории в 2018 году. Капитан сборной Украины Алина Ягупова недавно подписала контракт с клубом НБА.

Спорт 24 писал, что в Олимпийском доме определялись с именами победителей Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года 2018" в 9 номинациях. Имена обладателей "Спортивного Оскара" назовут во время самой церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram