Сразу пять спортсменок попали в топ-100 самых успешных женщин Украины

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / btu.org.ua

Пять спортсменок вошли в топ-100 самых успешных женщин в Украине по версии издания "Новое Время".

В список попали шахматистки Анна и Мария Музычук, баскетболистка Алина Ягупова, теннисистка Элина Свитолина и дзюдоистка Дарья Билодид.

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Сестры Музычук входят в топ-10 мирового рейтинга ФИДЕ. Элина Свитолина находится на 6 месте в мировом рейтинге WTA.

Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории в 2018 году. Капитан сборной Украины Алина Ягупова недавно подписала контракт с клубом НБА.

Спорт 24 писал, что в Олимпийском доме определялись с именами победителей Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года 2018" в 9 номинациях. Имена обладателей "Спортивного Оскара" назовут во время самой церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.

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Теги: Спорт Новости Спорта Мария Музычук Дария Билодид Елина Свитолина Анна Музычук
Источник: 24 Канал
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