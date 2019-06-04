Сразу семь игроков покинуло "Александрию"

Бронзовый призер УПЛ "Александрия" остался без семи игроков. Пятеро из них покинули команду в статусе свободного агента.

В общем летом команду покинули вратарь Владислав Леванидов, защитники Андрей Цуриков и Станислав Микицей, полузащитники Артем Полярус и Валерий Лучкевич, а также нападающие Владислав Кулач и Виталий Пономарь.

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Семь игроков покинули команду. Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!!! pic.twitter.com/2ttHNKQB9U — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 червня 2019 р.

Стоит отметить, что Валерий Лучкевич и Владислав Кулач находились в аренде у "Александрии". Права на первого принадлежат бельгийскому "Стандарту", а на форварда – донецкому "Шахтеру". При этом что Кулач так и не сыграл за "Александрию" ни одного матча. Сначала СМИ сообщали, что у игрока проблемы с сердцем, но впоследствии оказалось, что у него рецидив старой травмы, и он восстанавливается.