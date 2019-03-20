Сразу семь украинок будут бежать в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка мира по биатлону

В четверг, 21 марта, начнется последний этап Кубка мира – в норвежском в Холменколлене. Первым запланирован спринт у женщин на 7,5 километров.

Украину в этой гонке будут представлять сразу семь биатлонисток. Об этом заявил старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин.

"Завтра побегут все семь девушек. В первую группу старт-листа попадут Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко, во вторую – Яна Бондарь и Вита Семеренко, в третьей побегут Надежда Белкина и Анна Кривонос. Последней среди украинок в четвертой группе на старт выйдет юниорка Екатерина Бех", – заявил Андрей Прокунин.

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Начало спринтерской гонки – в 17:30.

Напомним, после Чемпионата мира по биатлону 2019 досрочно сезон закончила лидер украинской сборной Юлия Джима. Еще до этого из-за проблем со здоровьем сборная Украины потеряла Елену Пидгрушную.