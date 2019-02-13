Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде

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Станислав Скороход
Станислав Скороход / Фото из открытых источников

29 марта в Торонто, Канада состоится настоящий вечер украинского бокса, ведь в трех главных поединках на ринге появятся спортсмены из Украины.

В ринг выйдут боксер первого среднего веса Станислав Скороход (17-2, 12 KO), полутяжеловес Вячеслав Шабранский (19-2, 16 КО) и супертяжеловес Александр Тесленко (15-0, 12 КО), сообщает BoxingScene.

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Скороход последний бой проиграл россиянину Амирханяну раздельным решением судей в июне 2018 года. В общей сложности на счету Станислава 17 побед, из них 14 нокаутом, два поражения.

Шабранский в последнем поединке проиграл Ковалеву нокаутом в ноябре 2017 года. Также в пассиве украинца есть еще одно поражение – от крепкого кубинца Салливана Баррера. Кроме этого Вячеславу удалось завоевать 19 побед, из них 16 нокаутом.

Тесленко победил Антонио техническим нокаутом в 3 раунде в декабре 2018 года. На данный момент он не знает горечи поражений и сумел выйти победителем из 15 поединков, трижды доведя дело до судейских записок.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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