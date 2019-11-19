Сразу трое украинских боксеров поднялись в обновленном рейтинге WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила свои рейтинги по всем весовым категориям.

Украинский боксер Сергей Деревянченко поднялся на 1 позицию и теперь занимает 9 место.

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Деревянченко в прошлом месяце уступил казахстанскому средневесу Геннадию Головкину. На кону их поединка стоял пояс IBF.

Виктор Постол, выступающий в полусреднем весе, поднялся в топ-5 и теперь занимает 4 место (предыдущая позиция – 12-и).

В 2020 году Виктор Постол проведет поединок против чемпиона мира WBC и WBO Хосе Рамиреса.

Еще один украинец Денис Беринчик переместился с 6 позиции на 4-ю. Денис выступает в легком весе и в октябре выиграл очередной поединок. Украинец победил Лопеса Морено. Чемпионским поясом владеет Василий Ломаченко.