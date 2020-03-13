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Сразу у четырех футболистов итальянского топ-клуба обнаружили коронавирус

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Итальянская "Сампдория", которая выступает в Серии А, подтвердила положительные результаты тестов на коронавирус у еще четырех игроков и клубного врача.

Заражены защитник Омар Колли, полузащитники Альбин Экдаль и Мортен Торсби, а также форвард Антонио Ла Гумина. Вирус обнаружен и в образцах врача Амедео Бальдра.

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Все они находятся в изоляции у себя дома. Клуб закрыл все помещения и распустил персонал по домам. Тренировки прекращены, а организационные вопросы в команде решаются дистанционно.

Колли и Экдаль – игроки основы "Сампдории". Гамбийских защитник сыграл 22 матча в нынешнем сезоне за клуб, в активе шведского хавбека – 24 игры во всех турнирах.

  • Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии. Матчи без зрителей пройдут в Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
  • Футболисты "Ювентуса" и "Интера" отправились на карантин после того, как положительный тест на COVID-19 сдал центрбэк "Юве" Даниэле Ругани.
  • Также у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артета подтвердили заболевания коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроются, а штаб клуба самоизолируется.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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