Сразу восемь украинцев пробились в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который с 26 февраля по 1 марта проходит в Раубичах (Беларусь), завершились квалификации женского и мужского суперспринта.

У мужчин первое место занял белорус Антон Смольский. Впрочем, это не принципиально, поскольку в финал выходят лучшие 30 биатлонистов.

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Среди украинцев в топ-30 прошли Дмитрий Пидручный (6 результат), Руслан Ткаленко (13) и Артем Прима (27). Не прошли в финал Антон Дудченко (35), Сергей Семенов (38), Богдан Цымбал (60).

Результаты мужской квалификации:

1. Антон Смольский (0+1) 7:53,4

2. Эдуард Латыпов (0+2) +14,3

3. Виктор Кривко (0+0) +14,7

...

6. Дмитрий Пидручный (1+1) +17,4

13. Руслан Ткаленко (0+0) +34,6

27. Артем Прима (1+2) +42,4

35. Антон Дудченко (0+1) +47,6

38. Сергей Семенов (1+1) +50,1

60. Богдан Цымбал (2+2) +1:10,6

У женщин первое место заняла белоруска Динара Алымбекова. Что касается украинок, то в топ-30 пробились четверо.

Лучший результат показала Валентина Семеренко, которая заняла второе место и уступила 2,3 с времени Алимбековой. Также в финал вышли Юлия Журавок (20), Анастасия Меркушина (22), Елена Пидгрушная (23) и Вита Семеренко (29). Не прошла в финал только Дарья Блашко (58).

Результаты женской квалификации:

1. Динара Алымбекова (0+1) 9:42.0

2. Валентина Семеренко (0+1)+2,3

3. Элизабет Хогберг (0+0) +12,0

...

20. Юлия Журавок (0+2) +41,2

22. Анастасия Меркушина (1+2) +44,7

23. Елена Пидгрушная (2+2) +45,3

29. Вита Семеренко (2+1) +51,1

58. Дарья Блашко (1+1) +1:18.9