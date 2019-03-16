Среди погибших во время теракта в Новой Зеландии – вратарь футзальной сборной страны

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Атта Элайян
Атта Элайян / Stuff.co.nz

Во время теракта в Новой Зеландии в двух мечетях, погиб вратарь национальной сборной страны по мини-футболу Атта Элайян.

По данным издания Stuff, 33-летний Атта Элайян был одним среди тех, кто молился в мечети вечером пятницы, 15 марта, когда произошел теракт в Крайчестере.

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Атта Элайян родился в Кувейте. Он был директором и акционером компании под названием LWA Solutions. А также выступал за сборную Новой Зеландии по футзалу. Недавно он стал отцом.

В Федерации футбола Новой Зеландии пока не подтвердили и не опровергли информацию о гибели Атты Элайяна. Ведь они пока не получили информацию от полиции о погибших.

ХРОНИКА КРОВАВОГО ТЕРАКТА В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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Теги: Спорт Новости Спорта Теракт в Новой Зеландии
Источник: 24 Канал
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