Срна может получить престижную должность в УЕФА

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Дарио Срна
Дарио Срна / Фото из открытых источников

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что тренер горняков Дарио Срна может стать послом УЕФА.

Соответствующее предложение 37-летний хорват получил в штаб-квартире УЕФА в Ньоне во время встречи с президентом УЕФА Александром Чефериным.

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Сегодня вместе с Дарио Срной в штаб-квартире УЕФА в Ньоне встретились с президентом УЕФА Александром Чефериным. Обсудили тенденции и будущее европейского клубного футбола. Приятно, что в ходе встречи Дарио получил официальное предложение стать послом УЕФА,
– написал Палкин в Facebook.

Спорт 24 писал, что полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко предложил тренеру "Шахтера" Дарио Срне пари относительно чемпионства в сезоне Премьер-лиги сезона 2019/20.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УЕФА
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