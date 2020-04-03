Срна потролив Ярмоленко: Отправлю фото с ним и золотыми медалями фанам "Шахтера"
Починик главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о паре с экс-игроком "Динамо" Андреем Ярмоленко. Оба поспорили относительно того, кто станет чемпионом Украины.
Срна уверен, что чемпионство сезона 2019/20 достанется "Шахтеру" и он выиграет пари.
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Для Ярмоленко это спор интересен, а для меня нет, ведь я знал, что "Шахтер" будет чемпионом. Я всегда верю в команду,
– рассказал Срна во время прямого эфира "Шахтера" в инстаграме.
По словам Срны, победителю Пари достанется ужин, за который заплатит проигравший.
"Мы общаемся с Андреем, но ужин он проигрывает. Мы его проведем в Лондоне. Я часто там бываю, ведь в Лондоне моя семья", – сказал Дарио.
Ярмоленко живет в Лондоне, где играет за местный "Вест Хэм".
Он добавил, что придет на ужин с золотыми медалями и сфотографируется с Андреем.
С удовольствием пойду с ним на ужин, сфотографируюсь с ним и золотыми медалями и отправлю фото всем болельщикам "Шахтера",
– пошутил Срна.
После 23 туров в чемпионате Украины "Шахтер" уверенно лидирует. "Горняки" выигрывают у "Динамо" аж 13 очков.
"Динамо" сейчас находится на второй строчке, хоть и набрало одинаковое количество очков с "Зарей". Луганчане опережают киевлян благодаря лучшей статистике в очных матчах.
Сейчас чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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