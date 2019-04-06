Срна призвал игроков "Динамо" и "Шахтера" сразиться в дерби

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Дарио Срна
Дарио Срна / Eurosport

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна, который сейчас выступает за "Кальяри", поделился своими ожиданиями от матча "горняков" против "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам хорвата, поединок должен быть эмоциональным, информирует ТК "Футбол 1/2"

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Полгода назад меня спрашивали о матче "Динамо" – "Шахтер". Я ответил, что хочу увидеть драку, красную карточку. Без этого дерби будет не таким ярким.

"Я смотрел матч в Киеве между "Динамо" и "Шахтером" (0:0). Не хватало эмоций. Болельщики ожидают увидеть не только футбол, также они хотят увидеть, чтобы ты провоцировал соперника, упал, ругался с арбитром, поднял трибуны ... Футбол – это не просто игра", – рассказал Дарио Срна.

Хорватский защитник выступал за "Шахтер" с 2003-го по 2018 год, а прошлым летом в качестве свободного агента перешел в "Кальяри". Недавно Срна заявлял, что в будущем может вернуться на работу в донецкий клуб, если там нужен.

Четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове.

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Теги: Динамо Шахтер Новости Спорта Футбол Спорт
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