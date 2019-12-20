Срыв подготовки украинцев к Олимпиаде-2020: реакция министра спорта Бородянского

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отреагировал на скандал вокруг подготовки украинских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Напомним, 18 декабря президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул записал видеообращение, в котором заявил, что министерство культуры, молодежи и спорта может не оплатить подготовку украинских спортсменов. Речь шла о сумме в 4,5 миллиона гривен.

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Однако Владимир Бородянский заявил, что вопрос с финансированием будет решен в течение нескольких дней. Соответствующее заявление он озвучил в эфире "Сніданку з 1 + 1".

"Сумма, которая задерживается, – это 4,5 миллиона гривен. Все выровняется буквально за 2-3 дня. Я хочу заверить, что подготовка к Олимпиаде и ее проведение – все будет очень хорошо", – говорит Бородянский.

"Мы же понимаем, что есть календарь подготовки к соревнованиям", – добавил министр.

Напомним, Олимпиада 2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.